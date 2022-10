Żylaki – nieestetyczna zmiana, która może być niebezpieczna dla zdrowia

Czym są żylaki?

Żylaki to zmiany skórne powstające w przebiegu przewlekłej niewydolności żylnej (PNŻ) – choroby związanej z zaburzeniami w obrębie pracy układu żylnego. Nieprawidłowości te najczęściej wynikają z nadciśnienia tętniczego.2 Żylaki powstają na skutek poszerzenia i wydłużenia żyły, do czego dochodzi w wyniku cofania się krwi w żyłach. Cechą charakterystyczną żylaków jest również kręty przebieg.3

Żylaki – przyczyny

Główną przyczyną żylaków jest cofanie się krwi w żyłach, co stanowi konsekwencję przewlekłej niewydolności żylnej. Istnieją jednak czynniki, które mogą nasilać ten stan lub sprzyjać wystąpieniu choroby. Zalicza się do nich:1

czynniki genetyczne – rodzinna tendencja do występowania żylaków kończyn dolnych,

pracę zawodową związaną z koniecznością długiego przebywania w pozycji stojącej lub siedzącej,

przebyte wcześniej choroby żył, szczególnie – zakrzepica żylna.

Żylakom sprzyja również nadmierna masa ciała, dlatego na ich wystąpienie narażone są kobiety w ciąży oraz osoby otyłe. Zmiany te mogą rozwijać się również pod wpływem zbyt wysokiej temperatury czy przebytych wcześniej operacji nóg. Czynnikiem ryzyka jest również wiek, gdyż wraz ze starzeniem się organizmu wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia żylaków.3

Objawy żylaków – jak je rozpoznać?

Żylaki kończyn dolnych to widoczne na skórze zmiany. Ich struktura jest miękka i zwykle ma lekko siną barwę.3 Zmianom tym towarzyszą objawy w postaci uczucia swędzenia, mrowienia lub pieczenia nóg. Pojawia się również uczucie ciężkości nóg. Chorzy mogą skarżyć się także na dolegliwości bólowe czy skurcze mięśni. Na skórze mogą pojawić się owrzodzenia, przebarwienia lub stwardnienia tłuszczowe.1

Zaawansowane żylaki są twarde i bardzo bolesne. Ich obecność może powodować również zaczerwienienie skóry, co świadczy o stanie zapalnym.3

Żylaki – diagnostyka

Diagnostyka żylaków opiera się przede wszystkim na obrazie klinicznym oraz wykonaniu badania, jakim jest USG doplerowskie. Umożliwia ono ocenę całego układu żylnego oraz stopień nasilenia zmian żylnych. Na podstawie tego badania lekarz może dobrać najlepszą metodę leczenia dla pacjenta.2 Niekiedy specjalista może wykonać również test opaskowy, zakładając na nogę specjalny mankiet, pozwalający zlokalizować zmianę żylną.3

Leczenie żylaków – czy jest konieczne? Konsekwencje zdrowotne żylaków nóg

Leczenie żylaków zawsze powinno być podjęte przez pacjenta, gdyż oprócz defektu kosmetycznego powoduje przede wszystkim konsekwencje zdrowotne. Gdy owrzodzenia są bardzo zaawansowane, towarzyszący im ból może utrudniać codzienne funkcjonowanie. Żylaki na nogach mogą wymagać przeszczepu skóry oraz prowadzić do zatorowości płucnej lub zakrzepicy żylnej.3 Zakrzepica może prowadzić do wystąpienia zatorowości płucnej poprzez zablokowanie przepływu krwi do płuc. Prowadzi to do zawału mięśnia i obumarcia jego fragmentu.4

Jak pozbyć się żylaków?

Leczenie choroby należy zacząć od wyeliminowania przyczyny powstawania żylaków – jeśli jest to możliwe. Warto zadbać więc m.in. o zrzucenie nadmiernej masy ciała. Należy pamiętać o tym, że metody leczenia żylaków obejmują zarówno leki flebotropowe, leczenie operacyjne (jeśli istnieją wskazania), kompresjoterapię, jak i – przede wszystkim – zmianę dotychczasowego stylu życia. Należy ograniczyć kontakt kończyny z wysoką temperaturą (np. zaprzestać gorących kąpieli), dbać o prawidłową pozycję podczas siedzenia (co ma szczególne znaczenie dla osób prowadzących siedzący tryb życia) czy wdrożyć aktywność fizyczną – np. jazdę rowerem czy spacery.5

Leczenie żyły na nogach obejmuje również kompresjoterapię, czyli noszenie np. pończochy uciskowej. Metoda ta jest podstawą w leczeniu żylaków, gdyż może nieco spowolnić rozwój choroby. O sposobie leczenia zawsze decyduje lekarz, który może zalecić stosowanie farmaceutyków lub leczenie operacyjne.5

