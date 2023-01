Biała Podlaska: Nie ma kościoła, parafia dopiero się tworzy, ale proboszcz już chodzi po kolędzie

Avia Świdnik trenuje i testuje

Avia Świdnik to kolejna drużyna z naszego regionu, która rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej. Łukasz Mierzejewski na pierwszym treningu miał do dyspozycji 20 zawodników. Pojawiło się też kilka nowych twarzy, a kolejni zawodnicy są przymierzani do ekipy żółto-niebieskich.