Chcą prześwietlić ziemię, żeby znaleźć stary tatarski meczet

W niewielkiej Studziance (gmina Łomazy) zachował się mizar, jeden z sześciu takich w Polsce. Jest tam kilkaset nagrobków, te najstarsze pochodzą z XVIII wieku. Do 1915 roku w miejscowości znajdował się także drewniany meczet, ale został spalony przez wycofujące się wojska rosyjskie. Meczet nie został odbudowany, a ostatni imam przekazał ten teren pod budowę szkoły. A w 2018 roku działkę wraz z budynkiem władze gminy przekazały w użyczenie miejscowemu stowarzyszeniu.

I właśnie w tym miejscu niedawno rozpoczęły się badania georadarem, które prowadzi profesor Fabian Welc, archeolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. – Udało się sporządzić dokumentację fotogrametryczną. Na miejscu pracował też georadar. Archeolog dokonał również pomiarów. Wszystko po to, by potwierdzić dokładną lokalizację historycznego meczetu – podkreśla Łukasz Węda, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka, które opiekuje się mizarem, pielęgnuje też dawne tradycje tatarskie, m.in. kuchnię czy łucznictwo tradycyjne. Teraz, eksperci zajmą się analizą badań. – Uzyskane wyniki będą przydatne do dalszych badań archeologicznych. A w konsekwencji liczymy, że będą wykorzystane przy pracach rekonstrukcyjnych tatarskiej świątyni lub rewitalizacji tego terenu – zapowiada Węda.

Meczet pełnił ważną rolę w życiu tatarskiej społeczności. – Zamieszkiwała te tereny przez ponad 250 lat. Tatarzy sprowadzili się tutaj w 1679 roku, gdy król Jan III Sobieski nadał tutaj ziemię rotmistrzowi Samuelowi Romanowskiemu oraz jego żonie Reginie z Kieńskich – opowiada szef stowarzyszenia. – Krótko później wybudowano we wsi meczet i założono cmentarz, którego duże fragmenty zachowały się do dzisiaj – przypomina Węda.

Badania georadarowe są współfinansowane przez Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków w Warszawie.

Przypomnijmy, że w 2017 roku cmentarz tatarski w został poddany pierwszy raz w swojej historii profesjonalnym pracom konserwatorskim oraz nieinwazyjnym badaniom geofizycznym. Znajduje się tam ponad 800 nagrobków, 100 z nich udało się odrestaurować.