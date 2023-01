Lubelskie. Ksiądz Chudzik wraca z akcją skarpetową. Nowe wzory podpatrzone w internecie

Co roku są inne. W zeszłym sezonie na przykład prym wiodły skarpety niebiesko–żółte, bo akurat wybuchła wojna w Ukrainie. Proboszcz parafii w Starym Bublu dochód z ich sprzedaży przekazywał na rzecz Ukraińców. Teraz powrócił do zbiórki na kontynuację remontu kościoła św. Jana Apostoła i Ewangelisty.

– W tym roku chcielibyśmy położyć szalunek strony frontowej i wykonać zadaszenie. Trzeba też odnowić drzwi i ułożyć opaskę z kamieni wokół świątyni – wymienia proboszcz.

Wcześniej był wikariuszem w Łochowie. Cały plan zatwierdził już konserwator zabytków. A kosztorys zakłada, że to wydatek 310 tys. zł. Ale m.in. dzięki licytacjom skarpet na liczniku jest już prawie 300 tys. zł.

>>Skarpety od księdza<<

Trochę jeszcze brakuje, dlatego w ciągu tygodnia ksiądz organizuje kilka licytacji. – Zasady się nie zmieniają. Pokazuję na Facebooku zdjęcie skarpetek, podaję jaki mają rozmiar, a licytujący wstawiają ofertę cenową w komentarzu pod postem – tłumaczy duchowny.

Wygrywa osoba, która zaproponuje najwyższą cenę. Zaczyna się od 50 zł. Jednak, zazwyczaj kończy się na kwocie powyżej 100 zł. Ale padały też rekordy, powyżej 500 zł. Osoba, która wygra licytację, wpłaca pieniądze jako darowiznę na „Zbiórkę dla Jana”, a skarpetki otrzymuje drogą pocztową.

W tym sezonie proboszcz poszedł w kolory i nowe wzory. – Nabrałem już wprawy, a nowe wzory podpatruję w internecie – opowiada.

Na drutach robiła jego babcia i mama. A ksiądz uczył się tego na zajęciach w szkole podstawowej. Skarpety powstają wieczorami, gdy duchowny ma więcej czasu. – W tym roku jest jeszcze pewna innowacja, usztywnione pięty. Były też nowe rodzaje włóczek, z dodatkiem moheru. Udaje się zrobić nawet dwie pary tygodniowo – przyznaje.

Duchowny ma już grono swoich fanów na Facebooku. Agata Trebnio wylicytowała już trzy pary skarpetek. – Dwie dla siebie, jedną dla męża. Skarpetki są bardzo ładne. Na pewno oryginalne i dobrej jakości. Przyjemnie się w nich chodzi. Są dość grube, więc używamy ich w domu – opowiada.

– Jednak nie to jest najważniejsze, bo gdyby nie cel, na który idą środki z licytacji to pewnie nie zdecydowałabym się zapłacić za nie takiej kwoty – nie ukrywa pani Agata.

Docenia coś jeszcze. – Za to, że ksiądz może i chce wykorzystać swój talent do zbiórki należą mu się brawa. Jakaś część naszej kultury zostanie ocalona i to jest bezcenne – zauważa nasza rozmówczyni.

Wybudowany w 1740 roku kościółek w Starym Bublu przez lata służył różnym wyznaniom, najpierw unitom, potem prawosławnym, a od 1946 roku należy do Kościoła Rzymskokatolickiego. Proboszcz remontuje zabytek etapami. – W 2017 roku wymieniliśmy okna. W kolejnym położyliśmy nowy dach miedziany – przypomina. Z kolei, w 2020 i 2021 roku trwały prace przy zewnętrznym szalunku. – Dostaliśmy wówczas dotacje na ten cel, w sumie 130 tys. zł. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ale niestety co roku otrzymywaliśmy połowę kwoty o jaką wnioskowaliśmy i wskutek inflacji nie udało nam się doprowadzić prac zewnętrznych do końca – tłumaczy ksiądz Chudzik. Nie zmienia to faktu, że świątynia z roku na rok pięknieje. – Przede wszystkim dzięki ofiarom ludzi z całej Polski, a także z zagranic y– podkreśla duchowny.

Licytacje skarpet prowadzone są na facebookowej stronie „Zbiórka dla Jana”.