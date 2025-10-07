Miasto nabyło działkę po Pol-Kresie. Teraz musi wydać kasę na duże sprzątanie

W kwietniu bialscy radni zgodzili się, by ratusz nabył od Pol-Kresu blisko 1-hektarowy niezabudowany teren niedaleko mostu przy alei Jana Pawła II. W pobliżu przebiega też ścieżka rowerowa nad Krzną. Rzeczoznawca wycenił działkę na ponad 1 mln zł.

Teraz urząd szuka firmy, która ją uprzątnie. „Jest to niezbędne do wybudowania zbiornika odwadniającego oraz zagospodarowania jego otoczenia w kierunku zwiększenia zdolności terenu do zatrzymywania wody” - tłumaczą w ogłoszeniu urzędnicy z Białej Podlaskiej. Chodzi o odtworzenie mokradła, by odciążyć miejską sieć kanalizacji deszczowej. Poza tym, część terenu ma być udostępniona mieszkańcom jako park.

Z dokumentacji zdjęciowej wynika, że na miejscu znajduje się mnóstwo starych samochodów.