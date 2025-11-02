Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. niedziela, 2 listopada 2025 r.
Serwisy tematyczne
Rolnik Roku

Biała Podlaska

Dzisiaj
8:44
Strona główna » Biała Podlaska

Miasto nabyło działkę z wrakami. Dlaczego unieważniono zapytanie na uprzątnięcie terenu?

Autor: Zdjęcie autora eb
Udostępnij A A
(fot. UM BIP/ dokumentacja zdjęciowa )

Miasto nabyło w lipcu działkę od Pol-Kresu. Niedawno szukało jeszcze firmy, która uprzątnie złomowisko, które tam zostało. Urzędnicy jednak unieważnili zapytanie ofertowe.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Przypomnijmy: w kwietniu bialscy radni zgodzili się, by ratusz nabył od Pol-Kresu blisko 1-hektarowy niezabudowany teren niedaleko mostu przy alei Jana Pawła II. W pobliżu przebiega ścieżka rowerowa nad Krzną. Rzeczoznawca wycenił działkę na ponad 1 mln zł.  - Umowę kupna–sprzedaży nieruchomości zawarto aktem notarialnym 21 lipca – potwierdza Inga Kulicka, kierownik referatu urbanistyki w urzędzie.

W październiku ratusz rozpisał zapytanie ofertowe na uprzątnięcie terenu. Na dokumentacji zdjęciowej można było zobaczyć, że działka to właściwie złomowisko.  - Urząd posiadał wiedzę, iż na działce znajduje się złomowisko oraz wraki pojazdów wymagające usunięcia. Z tego względu w akcie notarialnym zawarto zapis, zgodnie z którym sprzedający został zobowiązany do uprzątnięcia nieruchomości do 31 sierpnia – zaznacza kierownik referatu urbanistyki. Jednocześnie zapewnia, że w akcie zawarto też zapisy zabezpieczające interes samorządu, m.in. poprzez uzależnienie wypłaty drugiej transzy kwoty od potwierdzenia wykonania obowiązku uprzątnięcia nieruchomości.

 - 2 września sporządziliśmy protokół przekazania nieruchomości oraz wykonaliśmy dokumentację fotograficzną, która stanowiła podstawę do przygotowania zapytania ofertowego na uprzątnięcie terenu – z uwagi na niewywiązanie się przez byłego właściciela z obowiązku usunięcia złomu i odpadów. Zgodnie z zapytaniem ofertowym, wykonawca zlecenia miał zapewnić wywóz złomu oraz innych nieczystości znajdujących się na działce- tłumaczy Kulicka. I jak relacjonuje dalej, zapytanie unieważniono po kontroli, która odbyła się na działce 7 października. – Okazało się, że ilość wraków i innych odpadów na działce znacząco się zmniejszyła w stosunku do stanu udokumentowanego w protokole z 2 września. Wobec tego, iż do zapytania ofertowego załączone były fotografie przedstawiające wcześniejszy, nieaktualny stan działki, uznano, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe- stwierdza pani kierownik. W najbliższym czasie urzędnicy ponownie mają przeprowadzić wizję lokalną. - W przypadku stwierdzenia, że na działce w dalszym ciągu znajdują się wraki pojazdów lub inne pozostałości, zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe dotyczące ich usunięcia i utylizacji- dodaje Kulicka.

Na tym terenie miasto chce m.in. odtworzyć mokradła. -  Inwestycja ma na celu odciążenie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Poza tym, powstanie tam park- zapowiada urzędniczka. Tymczasem, o sprawę działki pyta też w interpelacji radny Henryk Grodecki (PiS).  Chce m.in. wiedzieć, „dlaczego w uzasadnieniu uchwały nie poinformowano radnych, o konieczności zapłacenia za uporządkowanie nieruchomości”.

Galeria Podlaska

Galeria Podlaska do remontu. Wykonawca już wybrany

Obiekty wojskowe łatwo widoczne w portalu. MON automatycznie nie maskuje

Obiekty wojskowe łatwo widoczne w portalu. MON automatycznie nie maskuje

Legenda polskiego himalaizmu przyjedzie do Białej Podlaskiej
19 listopada 2025, 11:00

Legenda polskiego himalaizmu przyjedzie do Białej Podlaskiej

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Biała Podlaska przetarg działka złomowisko mokradła

Pozostałe informacje

Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Rozegraliśmy dwie różne połowy

Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Rozegraliśmy dwie różne połowy

W piątek Górnik Łęczna przegrał u siebie z Polonią Warszawa i nadal znajduje się w strefie spadkowej. Z kolei ekipa ze stolicy zaczęła budować serię i wygrała drugi mecz z rzędu. Jak spotkanie podsumowali szkoleniowcy obu ekip?
Miasto nabyło działkę z wrakami. Dlaczego unieważniono zapytanie na uprzątnięcie terenu?

Miasto nabyło działkę z wrakami. Dlaczego unieważniono zapytanie na uprzątnięcie terenu?

Miasto nabyło w lipcu działkę od Pol-Kresu. Niedawno szukało jeszcze firmy, która uprzątnie złomowisko, które tam zostało. Urzędnicy jednak unieważnili zapytanie ofertowe.

2 listopada - Dzień Zaduszny

Kościół 2 listopada obchodzi Dzień Zaduszny

2 listopada Kościół katolicki obchodzi Dzień Zaduszny – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. W tym dniu wierni modlą się za tych, którzy – według nauki Kościoła – przebywają w czyśćcu. 
W środę weszło w życie nowe porozumienie handlowe UE z Ukrainą, które rozszerza zwolnienia celne i ułatwia handel. Na granicy trwa walka o równowagę między otwartym rynkiem a bezpieczeństwem konsumentów i rolników
galeria

Granica pod lupą. Lubelszczyzna strzeże jakości żywności z Ukrainy

Od początku roku na Lubelszczyźnie przeprowadzono ponad 4 tysiące kontroli towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Inspektorzy wykryli 90 przypadków nieprawidłowości – poinformowała wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka podczas wizyty w Dorohusku. Resort zapowiada uszczelnienie granic i nowe przepisy, które mają chronić polskich producentów przed napływem towarów niespełniających europejskich norm.

Karol Kowalewski (AZS UMCS Lublin): W Gdyni w moich zespole wreszcie kliknęło

Karol Kowalewski (AZS UMCS Lublin): W Gdyni w moich zespole wreszcie kliknęło

Rozmowa z Karolem Kowalewskim, trenerem AZS UMCS Lublin
Zasiłek pogrzebowy od nowego roku wyższy, ZUS szykuje też waloryzację

Zasiłek pogrzebowy od nowego roku wyższy, ZUS szykuje też waloryzację

Od nowego roku osoby organizujące pogrzeb będą mogły liczyć na wyższe wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wzrośnie z 4 do 7 tysięcy złotych. To pierwsza podwyżka tego świadczenia od wielu lat.
Nawet 120 tysięcy ton śmieci z cmentarzy. Branża apeluje: „Ograniczajmy, używajmy ponownie, segregujmy”

Nawet 120 tysięcy ton śmieci z cmentarzy. Branża apeluje: „Ograniczajmy, używajmy ponownie, segregujmy”

Co roku po 1 listopada w Polsce przybywa nawet 120 tysięcy ton odpadów cmentarnych – wynika z szacunków Stowarzyszenia „Polski Recykling”. To przede wszystkim znicze, sztuczne kwiaty i inne dekoracje. Eksperci apelują, by myśleć o ekologii także podczas wizyt na grobach.
Jechał pijany i bez oświetlenia. Potrącony rowerzysta w szpitalu

Jechał pijany i bez oświetlenia. Potrącony rowerzysta w szpitalu

Nietrzeźwy 63-letni rowerzysta został potrącony przez kierującego samochodem dostawczym marki Citroen. Mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do szpitala.
Lublinianie tłumnie ruszyli na groby
ZDJĘCIA
galeria

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby

We wszystkich świętych lublinianie tłumnie ruszyli odwiedzać groby najbliższych.

Najlepsze kasztany są na placu Pigalle. A my mamy jeszcze lepsze przepisy

Najlepsze kasztany są na placu Pigalle. A my mamy jeszcze lepsze przepisy

W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Zuzanna lubi je tylko jesienią. Jesień jest, jadalne kasztany w sklepach są. Oto przepisy na ten wyjątkowy przysmak.
Patrole na drogach i na cmentarzach. Trwa akcja "Wszystkich Świętych"

Patrole na drogach i na cmentarzach. Trwa akcja "Wszystkich Świętych"

Lubelscy policjanci prowadzą działania w ramach ogólnopolskiej akcji „Wszystkich Świętych”. Funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo osób odwiedzających groby bliskich oraz o płynność ruchu na głównych trasach dojazdowych. Wzmożone siły policyjne pełnią służbę zarówno na drogach, jak i w rejonach cmentarzy.
Wyciek danych klientów biura podróży. Minister Gawkowski: „To atak hakerski”

Wyciek danych klientów biura podróży. Minister Gawkowski: „To atak hakerski”

Część klientów biura podróży ITAKA mogła stracić dane logowania po ataku hakerskim na spółkę Nowa Itaka. O incydencie poinformował w sobotę minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Firma potwierdziła, że nieuprawnione osoby uzyskały dostęp do danych części użytkowników.
GKS Górnik Łęczna zagra z Pogonią Szczecin najważniejszy mecz jesieni

GKS Górnik Łęczna zagra z Pogonią Szczecin najważniejszy mecz jesieni

W niedzielę o godz. 11.45 Górnik Łęczna zagra najważniejszy mecz jesieni. Rywalem będzie Pogoń Szczecin
Żołnierska pamięć na Lubelszczyźnie – terytorialsi oddają hołd bohaterom

Żołnierska pamięć na Lubelszczyźnie – terytorialsi oddają hołd bohaterom

Dzień Wszystkich Świętych to moment, w którym szczególną pamięć kierujemy ku tym, którzy oddali życie za Ojczyznę. Na cmentarzach, przy pomnikach i mogiłach rozsianych po całej Lubelszczyźnie żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zapalają setki zniczy.

Robbi Ryan (z piłką) to jedna z liderem lubelskiej drużyny

AZS UMCS Lublin w niedzielę zmierzy się ze Ślęzą Wrocław

Nie ma czasu na odpoczynek. Po kapitalnym, czwartkowym występie w FIBA EuroCup koszykarki AZS UMCS Lublin szybko wracają do rywalizacji na krajowym podwórku. W niedzielę o godz. 18 zagrają u siebie z 1KS Ślęzą Wrocław.

Najnowsze
Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Rozegraliśmy dwie różne połowy

08:56 Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Rozegraliśmy dwie różne połowy

08:44

Miasto nabyło działkę z wrakami. Dlaczego unieważniono zapytanie na uprzątnięcie terenu?

08:00

Kościół 2 listopada obchodzi Dzień Zaduszny

07:15

Granica pod lupą. Lubelszczyzna strzeże jakości żywności z Ukrainy

21:30

Karol Kowalewski (AZS UMCS Lublin): W Gdyni w moich zespole wreszcie kliknęło

20:01

Zasiłek pogrzebowy od nowego roku wyższy, ZUS szykuje też waloryzację

18:37

Nawet 120 tysięcy ton śmieci z cmentarzy. Branża apeluje: „Ograniczajmy, używajmy ponownie, segregujmy”

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Rozegraliśmy dwie różne połowy

Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Rozegraliśmy dwie różne połowy

Miasto nabyło działkę z wrakami. Dlaczego unieważniono zapytanie na uprzątnięcie terenu?

Miasto nabyło działkę z wrakami. Dlaczego unieważniono zapytanie na uprzątnięcie terenu?

2 listopada - Dzień Zaduszny

Kościół 2 listopada obchodzi Dzień Zaduszny

W środę weszło w życie nowe porozumienie handlowe UE z Ukrainą, które rozszerza zwolnienia celne i ułatwia handel. Na granicy trwa walka o równowagę między otwartym rynkiem a bezpieczeństwem konsumentów i rolników
galeria

Granica pod lupą. Lubelszczyzna strzeże jakości żywności z Ukrainy

Karol Kowalewski (AZS UMCS Lublin): W Gdyni w moich zespole wreszcie kliknęło

Karol Kowalewski (AZS UMCS Lublin): W Gdyni w moich zespole wreszcie kliknęło

Zasiłek pogrzebowy od nowego roku wyższy, ZUS szykuje też waloryzację

Zasiłek pogrzebowy od nowego roku wyższy, ZUS szykuje też waloryzację

Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Rozegraliśmy dwie różne połowy

Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Rozegraliśmy dwie różne połowy

Miasto nabyło działkę z wrakami. Dlaczego unieważniono zapytanie na uprzątnięcie terenu?

Miasto nabyło działkę z wrakami. Dlaczego unieważniono zapytanie na uprzątnięcie terenu?

2 listopada - Dzień Zaduszny

Kościół 2 listopada obchodzi Dzień Zaduszny

W środę weszło w życie nowe porozumienie handlowe UE z Ukrainą, które rozszerza zwolnienia celne i ułatwia handel. Na granicy trwa walka o równowagę między otwartym rynkiem a bezpieczeństwem konsumentów i rolników
galeria

Granica pod lupą. Lubelszczyzna strzeże jakości żywności z Ukrainy

Karol Kowalewski (AZS UMCS Lublin): W Gdyni w moich zespole wreszcie kliknęło

Karol Kowalewski (AZS UMCS Lublin): W Gdyni w moich zespole wreszcie kliknęło

Zasiłek pogrzebowy od nowego roku wyższy, ZUS szykuje też waloryzację

Zasiłek pogrzebowy od nowego roku wyższy, ZUS szykuje też waloryzację

Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych
film

Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?
film

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
film

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
film

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
film

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

Karol Czubak ustrzelił w piątek dublet
galeria
film

Wreszcie przełamanie w Lublinie. Motor lepszy od Widzewa

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?
PROGNOZA POGODY

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?

film
Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
film
WIDEO

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
film
WIDEO

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

Foto
Lublinianie tłumnie ruszyli na groby
ZDJĘCIA

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby

galeria
Ekwador
galeria

Halloween czy Dia de los muertos? Jak Wszystkich Świętych obchodzone jest na świecie

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych
galeria
ZDJĘCIA

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych

Z Ponikwody szybciej do centrum. Gotowe przedłużenie ulicy Węglarza
galeria
ZDJĘCIA

Z Ponikwody szybciej do centrum. Gotowe przedłużenie ulicy Węglarza

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek
galeria
ZDJĘCIA

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia
galeria
ZDJĘCIA

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych
galeria

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego
galeria
ZDJĘCIA

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego

Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!
galeria
zdjęcia czytelników

Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!

Nowy lubelski koziołek ma na imię Tomek.
galeria
ZDJĘCIA

Diagnosta z mikroskopem - koziołek-badacz pojawił się w Lublinie

Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów
galeria
ZDJĘCIA

Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów