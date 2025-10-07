Straż graniczna rozbija grupę przemytników ludzi. W sumie zatrzymano już 6 osób

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Parczewie, przeprowadzili kolejne działania wymierzone w grupę zajmującą się organizowaniem cudzoziemcom nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi do Polski.

Jak informuje Straż Hraniczna, funkcjonariusze z placówki w Sławatyczach przy wsparciu Wydziału Zabezpieczania Działań NOSG zatrzymali dwóch mieszkańców woj. mazowieckiego – obywateli Ukrainy i Kolumbii. To kolejne osoby z rozbitej już wcześniej grupy przemytników ludzi, która zajmowała się organizowaniem nielegalnych przekroczeń granicy państwowej, a następnie przerzutem migrantów w głąb kraju i dalej do Europy Zachodniej.

Wcześniej, w czerwcu tego roku, zatrzymano czterech mężczyzn pełniących w tej grupie rolę kierowców. Ich zadaniem był transport migrantów od linii granicy w głąb Polski.

– Podejrzani usłyszeli zarzuty organizowania innym osobom nielegalnej migracji, tj. czynów z art. 264 § 3 kodeksu karnego, za co grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności – informuje major Dariusz Sienicki, rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Sąd zastosował wobec wszystkich zatrzymanych tymczasowy areszt. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.