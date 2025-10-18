Chcą odwołać wójta i radę gminy. W niedzielę referendum w Janowie Podlaskim

Jak poinformowała dyrektor bialskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Ewa Adamiak, referendum będzie ważne tylko wtedy, jeśli frekwencja przekroczy 3/5 liczby wyborców, którzy uczestniczyli w wyborach samorządowych w 2024 roku.

– W przypadku wójta to 1238 osób, a w przypadku rady gminy 1367 wyborców – wyjaśniła.

Uprawnionych do głosowania jest około 4 tysięcy mieszkańców, a nad przebiegiem głosowania czuwać będzie sześć komisji obwodowych. Każdy z wyborców otrzyma dwie karty jedna z pytaniem o odwołanie wójta i druga o odwołanie rady gminy. Aby głos był ważny, trzeba postawić znak „x” przy jednej z odpowiedzi: „tak” lub „nie”.

Skąd pomysł na referendum?

Inicjatywa wyszła od grupy ponad 500 mieszkańców, którzy w sierpniu złożyli wniosek o przeprowadzenie referendum. W uzasadnieniu wskazywali m.in. kontrowersje wokół planowanej biogazowni/biometanowni, zarzuty o odejście władz od rozwoju turystyki oraz nepotyzm.

Wójt odpiera zarzuty

Podczas konferencji prasowej wójt Karol Michałowski stwierdził, że temat biogazowni „na dziś nie istnieje”. – Była uchwała rady, była deklaracja wójta. Mamy plan ogólny, którym chcemy zablokować takie możliwości – zapewnił.

Podkreślił także, że gmina stawia na rozwój turystyki wskazując na utworzenie punktu informacji turystycznej, opracowanie przewodnika, powstanie szlaków konnych i rowerowych oraz udział w międzynarodowych targach turystycznych.

– Istotny jest też rozwój strefy gospodarczej, która ma dać mieszkańcom nowe miejsca pracy i zapewnić gminie stabilne dochody – dodał Michałowski.

Odpowiadając na zarzuty nepotyzmu, zaznaczył, że wszystkie osoby zatrudnione w urzędzie, w tym jego zastępca, zostały wybrane w drodze konkursów.

– To absolutnie nietrafiony argument, który jest powtarzany jak mantra – stwierdził.

O co toczy się gra

Karol Michałowski pełni funkcję wójta pierwszą kadencję. W drugiej turze wyborów samorządowych w 2024 roku zdobył 50,51 proc. głosów, startując z komitetu KWW Janów Nowych Szans 2024.

Janów Podlaski, położony malowniczo nad Bugiem, tuż przy granicy z Białorusią, słynie z stadniny koni arabskich i walorów turystycznych. Gminę zamieszkuje około 4,8 tys. osób.

Źródło: PAP