Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. sobota, 18 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Złota Setka
Polecana lektura na weekend: reportaż naszej redakcyjnej koleżanki o prześladowanym księdzu w latach 80. | Sięgnij po najnowszy numer Dziennika Wschodniego!

Biała Podlaska

Dzisiaj
7:11
Strona główna » Biała Podlaska

Chcą odwołać wójta i radę gminy. W niedzielę referendum w Janowie Podlaskim

Autor: Zdjęcie autora oprac. IC
Udostępnij A A
Wójt Janowa Podlaskiego, Karol Michałowski
Wójt Janowa Podlaskiego, Karol Michałowski (fot. UG/archiwum)

W najbliższą niedzielę, mieszkańcy gminy Janów Podlaski pójdą do urn, by zdecydować, czy odwołać wójta Karola Michałowskiego oraz radę gminy przed końcem kadencji. Głosowanie potrwa od godz. 7.00 do 21.00, a cisza referendalna rozpocznie się w piątek o północy.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Jak poinformowała dyrektor bialskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Ewa Adamiak, referendum będzie ważne tylko wtedy, jeśli frekwencja przekroczy 3/5 liczby wyborców, którzy uczestniczyli w wyborach samorządowych w 2024 roku.

– W przypadku wójta to 1238 osób, a w przypadku rady gminy 1367 wyborców – wyjaśniła.

Uprawnionych do głosowania jest około 4 tysięcy mieszkańców, a nad przebiegiem głosowania czuwać będzie sześć komisji obwodowych. Każdy z wyborców otrzyma dwie karty jedna z pytaniem o odwołanie wójta i druga o odwołanie rady gminy. Aby głos był ważny, trzeba postawić znak „x” przy jednej z odpowiedzi: „tak” lub „nie”.

Skąd pomysł na referendum?

Inicjatywa wyszła od grupy ponad 500 mieszkańców, którzy w sierpniu złożyli wniosek o przeprowadzenie referendum. W uzasadnieniu wskazywali m.in. kontrowersje wokół planowanej biogazowni/biometanowni, zarzuty o odejście władz od rozwoju turystyki oraz nepotyzm.

Wójt odpiera zarzuty

Podczas konferencji prasowej wójt Karol Michałowski stwierdził, że temat biogazowni „na dziś nie istnieje”. – Była uchwała rady, była deklaracja wójta. Mamy plan ogólny, którym chcemy zablokować takie możliwości – zapewnił.

Podkreślił także, że gmina stawia na rozwój turystyki wskazując na utworzenie punktu informacji turystycznej, opracowanie przewodnika, powstanie szlaków konnych i rowerowych oraz udział w międzynarodowych targach turystycznych.

– Istotny jest też rozwój strefy gospodarczej, która ma dać mieszkańcom nowe miejsca pracy i zapewnić gminie stabilne dochody – dodał Michałowski.

Odpowiadając na zarzuty nepotyzmu, zaznaczył, że wszystkie osoby zatrudnione w urzędzie, w tym jego zastępca, zostały wybrane w drodze konkursów.
– To absolutnie nietrafiony argument, który jest powtarzany jak mantra – stwierdził.

O co toczy się gra

Karol Michałowski pełni funkcję wójta pierwszą kadencję. W drugiej turze wyborów samorządowych w 2024 roku zdobył 50,51 proc. głosów, startując z komitetu KWW Janów Nowych Szans 2024.

Janów Podlaski, położony malowniczo nad Bugiem, tuż przy granicy z Białorusią, słynie z stadniny koni arabskich i walorów turystycznych. Gminę zamieszkuje około 4,8 tys. osób.

Źródło: PAP

Adelita, najdroższy koń aukcji
galeria

Za 13 koni kupcy zapłacili 1 mln 331 tys. euro. Komentarze po aukcji Pride of Poland 2025

Muzeum w domu Ryttów. Gmina szuka projektanta

Muzeum w domu Ryttów. Gmina szuka projektanta

Sejmowa komisja rolnictwa w połowie września obradowała o stadninach

Kontrola NIK i spór o Dni Konia Arabskiego

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
wójt Janów Podlaski referendum odwołanie Karol Michałowski

Pozostałe informacje

Pożar strawił budynek gospodarczy, a także zniszczył kuchnię i stołówkę
Chełm

Pożar w ośrodku Monar w Chełmie. Placówka apeluje o pomoc

W nocy z czwartku na piątek w ośrodku Stowarzyszenia Monar – Ośrodku Pomocy Bliźniemu Markot przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie wybuchł pożar. Spłonął budynek gospodarczy, a ogień zniszczył również kuchnię i stołówkę. Nikt nie ucierpiał, jednak placówka pilnie potrzebuje wsparcia.
Wójt Janowa Podlaskiego, Karol Michałowski

Chcą odwołać wójta i radę gminy. W niedzielę referendum w Janowie Podlaskim

W najbliższą niedzielę, mieszkańcy gminy Janów Podlaski pójdą do urn, by zdecydować, czy odwołać wójta Karola Michałowskiego oraz radę gminy przed końcem kadencji. Głosowanie potrwa od godz. 7.00 do 21.00, a cisza referendalna rozpocznie się w piątek o północy.
Gala PGE Ekstraligi 2025. Wyróżnienia dla Bartosza Zmarzlika i Wiktora Przyjemskiego

Gala PGE Ekstraligi 2025. Wyróżnienia dla Bartosza Zmarzlika i Wiktora Przyjemskiego

W warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton odbyła się gala PGE Ekstraligi. Po latach dominacji Orlen Oil Motoru Lublin tym razem główne nagrody czyli Szczakiele, wędrowały w ręce konkurentów, a większość statuetek powędrowała do przedstawicieli PRES Grupy Deweloperskiej Toruń czyli tegorocznego mistrza Polski
Europosłanka Marta Wcisło

Unia Europejska broni się przed Rosją. Wcisło: Polska bardzo na tym zyska

Komisja Europejska przyjęła mapę drogową gotowości obronnej 2030 i nowy program przemysłu obronnego EDIP. Oba dokumenty mają wzmocnić bezpieczeństwo Europy i otworzyć nowe możliwości dla polskich firm zbrojeniowych. - Udało się! - cieszyła się Marta Wcisło, posłanka do Parlamentu Europejskiego X kadencji.
Klęska ekipy Stolarskiego. Vuković nowym trenerem Motoru?

Klęska ekipy Stolarskiego. Vuković nowym trenerem Motoru?

W meczu który można śmiało określać mianem starcia „o sześć punktów” Motor Lublin przegrał u siebie z GKS Katowice i znajduje się tuż nad strefą spadkową w PKO BP Ekstraklasie. Czy to oznacza koniec misji Mateusza Stolarskiego jako sternika żółto-biało-niebieskich?
Prezes Fundacji "Sanatoria Kardiologiczne dla Rolników" odpowiada za miliony

Prezes Fundacji "Sanatoria Kardiologiczne dla Rolników" odpowiada za miliony

W Lubelskim Sądzie Okręgowym rozpoczął się proces przeciwko Kacprowi N., prezesowi Fundacji „Sanatoria Kardiologiczne dla Rolników”. Prokuratura zarzuca mu przywłaszczenie ponad 3 mln zł należących do fundacji – m.in. poprzez umowy z Fundacją „150 Lat KGW" i Krajowym Związkiem Rolników, a także nieuzasadnione wypłaty nagród.

Co by było, gdyby? Motor rozbity u siebie przez GKS Katowice
ZDJĘCIA
galeria

Co by było, gdyby? Motor rozbity u siebie przez GKS Katowice

Co by było, gdyby? Pewnie dzisiaj będzie się nad tym zastanawiać większość kibiców Motoru. Ich pupile przegrywali z GKS Katowice 0:2, zdołali wyrównać, ale w końcówce pierwszej połowy czerwoną kartkę obejrzał Jakub Łabojko. Efekt? Po przerwie przyjezdni wykorzystali grę w przewadze i ostatecznie rozbili żółto-biało-niebieskich 5:2. A ciekawe, co by było, gdyby drużyny grały do końca w pełnych składach?
Pomogły odciski palców. Sprawca odnaleziony po 23 latach

Pomogły odciski palców. Sprawca odnaleziony po 23 latach

Policjanci z Krasnegostawu udowodnili, że praktycznie każda zbrodnia może zostać wyjaśniona. Nawet jeśli minęło od niej ponad 20 lat.

Pięć osób w szpitalu po zderzeniu czterech aut na DK-19

Pięć osób w szpitalu po zderzeniu czterech aut na DK-19

Pięć osób zostało rannych w zderzeniu czterech aut na DK-19 w Radzyniu Podlaskim. Według policji, kierowca ciężarówki najechał na tył Citroena, a reszta to już efekt domina.
Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie
ranking
galeria

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie

Katar, kaszel, gorączka – każdy rodzic zna ten scenariusz aż za dobrze. Gdy dziecko choruje, liczy się nie tylko szybka diagnoza, ale też zrozumienie i spokój. Sprawdziliśmy, gdzie w województwie lubelskim rodzice najczęściej szukają pomocy dla swoich pociech i których pediatrów polecają najbardziej.
Od lewej: Piotr Matej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie, Łukasz Kutyba z firmy Adamiec oraz marszałek Jarosław Stawiarski

Nowy szpital w dziewięć miesięcy

21 milionów złotych będzie kosztować budowa nowej placówki medycznej w Lublinie. Chodzi o nowoczesny Oddział Chorób Zakaźnych Dziecięcych przy ul. Herberta 21, którego realizację zaplanowano na lata 2025–2026. Dziś podpisano umowę z wykonawcą.
Kiedy inwestycja w postaci myjni bezdotykowej ma sens. 7 wskazań

Kiedy inwestycja w postaci myjni bezdotykowej ma sens. 7 wskazań

Zastanawiasz się nad otwarciem myjni bezdotykowej? To dobra inwestycja, o tyle, o ile masz odpowiednią lokalizację, przemyślany biznesplan i sprawdzonego partnera w postaci producenta. Branża car wash rozwija się dynamicznie, a klienci potrzebują rozwiązań szybkich, a także intuicyjnych i wygodnych w użytku. Sprawdź, w jakich sytuacjach inwestycja w myjnię bezdotykową ma największy sens i kiedy może przynieść realne zyski.
Życzenia na piątek – jak wysłać pozytywną energię rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom

Życzenia na piątek – jak wysłać pozytywną energię rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom

Piątek to dzień, który wywołuje uśmiech na twarzy niemal każdego. To moment, gdy myśli o pracy ustępują miejsca planom weekendowym, a krótka wiadomość lub życzenia mogą dodać energii i poprawić humor.
Jakub Łabojko w końcówce pierwszej połowy obejrzał czerwoną kartkę

Szalony mecz na Arenie. Motor Lublin - GKS Katowice (zapis relacji na żywo)

Nie ma drugiego domowego zwycięstwa Motoru w sezonie 25/26. Gospodarze przegrywali z GKS Katowice 0:2, wyrównali, ale czerwona kartka z końcówki pierwszej połowy skomplikowała sytuację ekipy z Lublina. Ostatecznie drużyna Mateusza Stolarskiego przegrała aż 2:5.
Minister Kierwiński na terenie składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w miejscowości Niemce w woj. lubelskim
galeria
film

Pół miliarda złotych na ochronę ludności Lubelszczyzny. Minister Kierwiński: To dopiero początek

Minister Marcin Kierwiński spotkał się z samorządowcami na terenie składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w miejscowości Niemce w województwie lubelskim. Mówił o ponad pół miliardzie złotych, które w ciągu najbliższych miesięcy trafią na Lubelszczyznę w programie ochrony ludności i obrony cywilnej. - Państwo polskie ma obowiązek chronić każdego obywatela. To najlepsza inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców i w przyszłość naszego kraju - deklarował szef resortu MSWiA.

Najnowsze
Pożar strawił budynek gospodarczy, a także zniszczył kuchnię i stołówkę

07:23 Pożar w ośrodku Monar w Chełmie. Placówka apeluje o pomoc

07:11

Chcą odwołać wójta i radę gminy. W niedzielę referendum w Janowie Podlaskim

22:08

Gala PGE Ekstraligi 2025. Wyróżnienia dla Bartosza Zmarzlika i Wiktora Przyjemskiego

20:44

Unia Europejska broni się przed Rosją. Wcisło: Polska bardzo na tym zyska

20:14

Klęska ekipy Stolarskiego. Vuković nowym trenerem Motoru?

20:11

Prezes Fundacji "Sanatoria Kardiologiczne dla Rolników" odpowiada za miliony

19:52

Co by było, gdyby? Motor rozbity u siebie przez GKS Katowice

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Pożar strawił budynek gospodarczy, a także zniszczył kuchnię i stołówkę

Pożar w ośrodku Monar w Chełmie. Placówka apeluje o pomoc

Wójt Janowa Podlaskiego, Karol Michałowski

Chcą odwołać wójta i radę gminy. W niedzielę referendum w Janowie Podlaskim

Gala PGE Ekstraligi 2025. Wyróżnienia dla Bartosza Zmarzlika i Wiktora Przyjemskiego

Gala PGE Ekstraligi 2025. Wyróżnienia dla Bartosza Zmarzlika i Wiktora Przyjemskiego

Europosłanka Marta Wcisło

Unia Europejska broni się przed Rosją. Wcisło: Polska bardzo na tym zyska

Klęska ekipy Stolarskiego. Vuković nowym trenerem Motoru?

Klęska ekipy Stolarskiego. Vuković nowym trenerem Motoru?

Prezes Fundacji "Sanatoria Kardiologiczne dla Rolników" odpowiada za miliony

Prezes Fundacji "Sanatoria Kardiologiczne dla Rolników" odpowiada za miliony

Pożar strawił budynek gospodarczy, a także zniszczył kuchnię i stołówkę

Pożar w ośrodku Monar w Chełmie. Placówka apeluje o pomoc

Wójt Janowa Podlaskiego, Karol Michałowski

Chcą odwołać wójta i radę gminy. W niedzielę referendum w Janowie Podlaskim

Gala PGE Ekstraligi 2025. Wyróżnienia dla Bartosza Zmarzlika i Wiktora Przyjemskiego

Gala PGE Ekstraligi 2025. Wyróżnienia dla Bartosza Zmarzlika i Wiktora Przyjemskiego

Europosłanka Marta Wcisło

Unia Europejska broni się przed Rosją. Wcisło: Polska bardzo na tym zyska

Klęska ekipy Stolarskiego. Vuković nowym trenerem Motoru?

Klęska ekipy Stolarskiego. Vuković nowym trenerem Motoru?

Prezes Fundacji "Sanatoria Kardiologiczne dla Rolników" odpowiada za miliony

Prezes Fundacji "Sanatoria Kardiologiczne dla Rolników" odpowiada za miliony

Minister Kierwiński na terenie składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w miejscowości Niemce w woj. lubelskim
galeria
film

Pół miliarda złotych na ochronę ludności Lubelszczyzny. Minister Kierwiński: To dopiero początek

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?
film

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?
film

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
galeria
film

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?

film
„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Foto
Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie
ranking

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie

galeria
Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru
galeria
MEMY

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa
galeria
ZDJĘCIA

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki
galeria
ZDJĘCIA

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami
galeria
ZDJĘCIA

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
galeria
ZDJĘCIA

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny
galeria
ZDJĘCIA

70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo
galeria
ZDJĘCIA

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze
galeria

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze