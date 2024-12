Gdzie jest pan Marek? W sobotę wyszedł z domu i przepadł bez wieści

Z komunikatu Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju wynika, że mieszkaniec Księżpola opuścił swój dom w sobotę ok. godz. 10.40. Nie wrócił ani tego dnia, ani następnego. Do dzisiaj nie wiadomo, co się z nim dzieje. Nikt z bliskich nie miał z nim kontaktu od weekendu.

Informując o poszukiwaniach, komenda posługuje się zdjęciem z zapisu kamery busa, zarejestrowanym w dniu zaginięcia. - Wiadomo, że mężczyzna pojechał do Przemyśla. Tam wysiadł z pojazdu. Teraz może być w jakimś innym miejscu - mówi nam mł. asp. Joanna Pilarska z biłgorajskiej policji.

Zaginiony mężczyzna ma ok. 175 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma krótkie szpakowate włosy. Jest szatynem.

W dniu zaginięcia miał na sobie czarne spodnie trekkingowe, krótką, niebieską, pikowaną kurtkę z kapturem i trekkingowe brązowe buty. Wziął ze sobą czarny plecak.

Jeśli ktoś wie, gdzie przebywa Marek Konopka, proszony jest o kontakt z policją. Można to zrobić osobiście w KPP na ul. Polnej w Biłgoraju lub telefonując tam pod numer 47 815 20 10 albo na alarmowe 997 i 112. Informacje można przekazywać funkcjonariuszom również anonimowo.