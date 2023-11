Cichy zabójca ponownie w natarciu. Pamiętajcie, że z czadem nie ma żartów!

Czad jest bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku. Według specjalistów głównym źródłem zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach jest niesprawność przewodów kominowych, która wynika m.in. z ich nieszczelności, braku konserwacji czy wad konstrukcyjnych.

- Należy jednak podkreślić, że tlenek węgla jest zagrożeniem całorocznym, co również odzwierciedlają statystki. W miesiącach wakacyjnych mieliśmy nawet po kilkanaście tego typu sytuacji miesięcznie. Dotyczy to zwłaszcza mieszkań, które wyposażone są w piecyki gazowe służące do podgrzewania wody – mówi st. kpt. Andrzej Szacoń, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.