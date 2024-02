PiS odsłania karty. Znamy nazwiska kandydatów w wyborach do Sejmiku

W okręgu nr 2, obejmującym powiaty: puławski, janowski, kraśnicki, opolski, rycki, lubartowski i lubelski na pierwszym miejscu znajdzie się marszałek Jarosław Stawiarski, w okręgu 3 (Biała Podlaska, powiaty: bialski, parczewski, radzyński i łukowski) Jerzy Szwaj, przewodniczący Sejmiku, w okręgu 4 (Chełm, powiaty: świdnicki, włodawski, krasnostawski i łęczyński) Kamila Grzywaczewska, a okręgu 5 (Zamość, powiaty: zamojski, tomaszowski, biłgorajski i hrubieszowski) wicemarszałek Michał Mulawa.

W wyborach do Sejmiku, które odbędą się 7 kwietnia kandydaci walczyć będą o 31 mandatów. Najwięcej, bo aż 10 jest do wzięcia w „obwarzanku” lubelskim. Z Lublina do samorządu województwa dostanie się 5 osób, a z pozostałych okręgów po 6. Zjednoczona Prawica, która od końca 2018 rządzi w województwie zamierza co najmniej powtórzyć wynik sprzed ponad pięciu laty, który pozwolił jej przejąć władzę z rąk ludowców i Platformy Obywatelskiej. W wyborach wystartuje aż czterech z pięciu polityków zasiadających w Zarządzie Województwa z marszałkiem Jarosławem Stawiarskim na czele.

Do Sejmiku nie wybiera się jedynie Bartłomiej Bałaban z Suwerennej Polski, ale on też powalczy o mandat tyle, że do Rady Miasta w Lublinie.

Listy kandydatów do Sejmiku z okręgu Lublin i powiatu lubelskiego zostaną ogłoszone dzisiaj podczas konferencji prasowej z udziałem posłów Przemysława Czarnka oraz Magdaleny Filipek-Sobczak. Pojawią się także kandydaci. Jeśli w ostatniej chwili nic się nie zmieni, to zobaczymy w tym gronie trzy kobiety i czterech mężczyzn. Listę otwiera wspomniany już profesor Mieczysław Ryba, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego. Tuż za nim znalazł się były już wojewoda lubelski Lech Sprawka, który w ostatnich wyborach bezskutecznie walczył o mandat senatora. „Trójką” będzie była kurator oświaty Teresa Misiuk, która po objęciu władzy przez Koalicję 15 października pożegnała się ze stanowiskiem. Czwarty na liście jest obecny wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski, który był wymieniany też jako jeden z kandydatów do startu w wyborach na prezydenta Lublina. Ostatecznie Zarząd Wojewódzki PiS zadecydował, że z prezydentem Krzysztofem Żukiem zmierzy się radny miejski, dyrektor oddziału IPN Robert Derewenda.

Na dwóch kolejnych miejscach znalazły się kobiety, na „5” lekarka Anna Rutczyńska-Rumińska (niewykluczone jednak, że zrezygnuje ze startu), dyrektorka Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy - Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, a na „6” Agata Grula, była dyrektor generalna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Listę kandydatów PiS do Sejmiku w okręgu nr 1 zamyka Marian Kowalski, który w 2015 roku kandydował w wy[1]borach na urząd Prezydenta RP, ostatnio szerzej znany jako komentator polityczny, najpierw w TVP Info, a następnie w Telewizji Republika.

W okręgu nr 2 na pierwszym miejscu znalazł się marszałek Jarosław Stawiarski. „Dwójką” będzie Piotr Breś, miejski radny w Lublinie, dyrektor oddziału Totalizatora Sportowego. Na mandaty z pewnością liczą także kolejni na liście wiceprzewodniczący Sejmiku Marek Wojciechowski oraz radny wojewódzki Tomasz Solis. W weekend trwały wciąż rozmowy PiS z Suwerenną Polską dotyczące miejsca na liście dla byłego wicewojewody Bogusława Gzika.

W okręgu nr 3 listę otworzy Jerzy Szwaj, przewodniczący Sejmiku, a na kolejnych miejscach znajdują się obecni radni: Ryszard Szczygieł i Grażyna Barszczewska. Warto na pewno odnotować wśród kandydatów, przymierzanego do miejsca ostatniego, ósmego Jarosława Kwaska z Radzynia Podlaskiego, prezesa PGE Dystrybucja.

W okręgu nr 4 wbrew wcześniejszym planom „jedynką” nie będzie Monika Pawłowska. Na czele listy znajdzie się jednak kobieta. Wszystko wskazuje na to, że Pawłowska obejmie mandat po pośle Mariuszu Kamińskim, skazanym prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku rolą w tzw. aferze gruntowej i uniewinnionym przez prezydenta Andrzeja Dudę. W tej sytuacji Zarząd Wojewódzki PiS postanowił, że „jedynka” na liście przypadnie Kamili Grzywaczewskiej. To była dyrektorka KOWR, która w niedawnych wyborach parlamentarnych walczyła o fotel senatora w Chełmie. Zagłosowało na nią aż 46 754 wyborców. To jednak nie wystarczyło do objęcia mandatu, bo 4 tysiące głosów więcej, głównie mieszkańców Chełma, zebrał senator Józef Zając, który w poprzednich wyborach startował z poparciem PiS, a w ostatnich z własnego komitetu wyborców.

Kamila Grzywaczewska, która od 2010 r. prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne, specjalizujące się w hodowli owiec – ras zachowawczych, pierwszego miejsca na liście do Sejmiku nie komentuje, zaznaczając, że uczyni to, gdy listy zostaną już oficjalnie ogłoszone. Wiadomo, że Grzywaczewska będzie jedyną kobietą otwierającą listy kandydatów PiS do Sejmiku w województwie lubelskim. Tuż za nią znajdzie się Radosław Brzózka ze Świdnika, były szef gabinetu politycznego ministra Przemysława Czarnka i były jego rzecznik, gdy ten sprawował funkcję wojewody.

Pierwotnie świdnickimi kandydatami mieli być obecny radny wojewódzki Michał Piotrowicz oraz burmistrz Świdnika Waldemar Jakson. Obaj wystartują jednak w wyborach do Rady Powiatu.

Trzecia na liście będzie Dorota Cieślik, obecnie pełnią[ca f unkcję wiceprezydenta Chełma. Zaskoczeniem na pewno jest dopiero piąta pozycja obecnego członka Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisława Szweda z Chełma, brak na liście obecnego radnego Sejmiku Konrada Sawickiego, a także siódme, ostatnie miejsce Marcina Szewczaka, prawnika, profesora nadzwyczajnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W okręgu nr 5 listę PiS otworzy Michał Mulawa, wicemarszałek województwa. „2” i „3” będą obecni radni Grzegorz Wróbel i Krzysztof Gałaszkiewicz.

Prawdopodobne listy PiS do Sejmiku

Okręg 1 (Lublin): 1. Mieczysław Ryba, 2. Lech Sprawka, 3. Teresa Misiuk, 4. Zbigniew Wojciechowski, 5. Anna Rutczyńska-Rumińska, 6. Agata Grula, 7. Marian Kowalski.

Okręg nr 2 (powiaty: puławski, janowski, kraśnicki, opolski, rycki, lubartowski i lubelski): 1. Jarosław Stawiarski, 2. Piotr Breś, 3. Marek Wojciechowski, 4. Bolesław Gzik, 5. Tomasz Solis, 6. Aneta Poniatowska, 7. Renata Bielecka, 8. Marek Jóźwik, 9. Wojciech Cioczek, 10. Agnieszka Kaczyńska, 11. Janusz Bodziacki, 12. Anna Matraszek-Furtak.

Okręg 3 (Biała Podlaska, powiaty: bialski, parczewski, radzyński i łukowski): 1. Jerzy Szwaj, 2. Ryszard Szczygieł, 3. Grażyna Barszczewska, 4. Grażyna Dzida, 5. Katarzyna Filipczak-Osiak, 6. Przemysław Wróblewski, 7. Małgorzata Kiec, 8. Jarosław Kwasek.

Okręg 4 (Chełm, powiaty: chełmski, świdnicki, włodawski, krasnostawski i łęczyński): 1. Kamila Grzywaczewska, 2. Radosław Brzózka, 3. Dorota Cieślik, 4. Piotr Rybak, 5. Zdzisław Szwed, 6.-7. vacat, 8. Marcin Szewczak.

Okręg 5 (Zamość, powiaty: zamojski, tomaszowski, biłgorajski i hrubieszowski): 1. Michał Mulawa, 2. Grzegorz Wróbel, 3. Krzysztof Gałaszkiewicz, 4. Anna Kusiak[1]Janiec, 5. Anna Król, 6. Małgorzata Bochniak, 7. Stanisław Misztal, 8. Hubert Bartecki.

Listy kandydatów na radnych komitety muszą zgłosić do 4 marca do godz. 16.00