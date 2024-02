„90” – wystawa jubileuszowa zamojskiego fotografa Stanisława Orłowskiego

Podczas wystawy zostanie zaprezentowany niezwykły zbiór zdjęć wykonanych w Zamościu oraz na terenie Polski. Są to prace w ulubionej technice Stanisława Orłowskiego tj. sepii, praktykowanej głównie w początkach jego działalności fotograficznej. Stanisław Marian Orłowski (ur.2.02.1934) fotografią zainteresował się w latach 1950-tych. W roku 1959 został członkiem lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fotograficznego i po raz pierwszy uczestniczył w lubelskiej wystawie fotografii. W 1961r. był inicjatorem powołania do życia Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego, którego prezesem pozostawał przez 50 lat (od 2012 prezes honorowy). W roku 1968 inicjuje organizację przez ZTF Ogólnopolskiego Biennale Fotografii „Zabytki”, a w 1988 roku inicjuje powołanie do życia Galerii Fotografii „Ratusz”, autor i uczestnik wielu wystaw fotografii na terenie kraju, a także spotkań autorskich, prelekcji, warsztatów i plenerów fotograficznych. Autor albumów fotograficznych: „Mój Zamość 1961-1980” (Zamość 1916) i „Dwie dekady 1980-2000” (Zamość 2018). Autor ponad 100 wystaw indywidualnych i uczestnik ponad 200 wystaw zbiorowych. W 2018 r. otrzymał medal Za Zasługi dla Fotografii Polskiej. Jubilat uprawia głównie fotografię rodzajową i pejzażową, a szczególnym obszarem jego zainteresowań fotograficznych jest miasto Zamość.

Otwarcie wystawy: 16 lutego 2024 o godz. 17.oo w Zamojskim Domu Kultury, ul. Partyzantów 13.