Akrobatyka w przestworzach

Już 9 listopada 2025 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym odbędzie się ogólnopolski turniej akrobatyki powietrznej „Fly The Hoop”. Widzowie będą mogli podziwiać niezwykłe występy na kole cyrkowym i chuście wertykalnej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
„Fly The Hoop” to wyjątkowe wydarzenie dla miłośników akrobatyki powietrznej i widowisk artystycznych. Turniej, organizowany przez Motion Studio, Domino Dance Studio oraz Gminę Księżpol, zgromadzi uczestników z całej Polski, którzy zaprezentują swoje umiejętności w dwóch konkurencjach: kole cyrkowym i chuście wertykalnej. Całodniowe zmagania odbędą się w niedzielę, 9 listopada 2025 roku, w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Marii Krawieckiej w Majdanie Starym. Rywalizacja zostanie podzielona na dwa bloki. Pierwszy blok rozpocznie się o godzinie 10:00, drugi o 13:30. Uroczysta gala finałowa zaplanowana jest na godzinę 18:00. Podczas wydarzenia publiczność będzie mogła podziwiać niezwykłą siłę, elastyczność i artystyczny kunszt zawodników, którzy w powietrzu tworzą prawdziwe spektakle ruchu i ekspresji. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców regionu i gości do wspólnego przeżywania emocji i kibicowania uczestnikom.