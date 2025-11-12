Gala Thanksgiving 2025 w Chatce Żaka

Wydarzenie gromadzi artystów, aktorów i projektantów z różnych zakątków świata, tworząc przestrzeń spotkania, inspiracji i twórczej współpracy. Dzięki połączeniu muzyki, mody, teatru oraz osobistych historii uczestników, Gala staje się miejscem budowania głębszego zrozumienia między ludźmi o odmiennych tradycjach. Jest to również obchód rocznicy powstania fundacji, który podkreśla jej misję promowania wymiany kulturowej, wspierania artystów oraz szerzenia wartości chrześcijańskich poprzez kulturę i kreatywność.

Uczestników czeka bogaty program wydarzeń, który pozwoli im w pełni zanurzyć się w atmosferze tego wyjątkowego dnia.

W godzinach 15.30–16.00 na czerwonym dywanie powitani zostaną goście. To uroczysty, pełen elegancji moment rozpoczęcia gali. Następnie swoje przemówienie wygłosi założyciel fundacji, dzieląc się refleksjami na temat organizacji. O godzinie 16.10 rozpocznie się część artystyczna, którą otworzy występ grupy aktorów prezentujących ideę wdzięczności. W dalszej części wydarzenia głos zabiorą goście honorowi oraz przedstawiciele współpracujących uczelni, przekazując słowa wsparcia, inspiracji oraz otuchy. Program wzbogaci również pokaz eleganckiej mody inspirowanej tradycjami wielu narodów. Na zakończenie części artystycznej odbędzie się koncert muzyczny, który wprowadzi uczestników w atmosferę radości i wspólnoty. Podsumowaniem gali będzie wspólny posiłek - tort oraz uroczysty obiad, który stanie się okazją do rozmów, wymiany doświadczeń czy też nawiązywania nowych znajomości, niezależnie od narodowości.

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 23 listopada, o godzinie 16.00 w Chatce Żaka w Lublinie.