Plakaty, które pomagają spełniać marzenia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. 26 i 27 lipca możesz dać im poMOC!

Rysunki powstają podczas zajęć aktywizacyjno-rozwojowych, które odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” pod czujnym okiem Pani Magdaleny Ciężak. Młodzież tworzy tam obrazy różnymi technikami – są m.in. akwarele, linoryty, szkice. Prace są przenoszone metodą cyfrową przez zespół Plakatello, następnie drukowane i zamieniają się w plakaty. Mocy nadają im ludzie, którzy kupują plakaty i wspierają tak młodych artystów. 30% dochodu ze sprzedaży wspiera finansowanie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży, na których mogą rozwijać swoją pasję. Ale to nie wszystko. Cały projekt ma dużą wartość terapeutyczną i integrującą.

Wakacyjna kolekcja Plakatów poMocy nawiązuje do Karnawału Sztukmistrzów, który

w Lublinie gości już od 15 lat. Na 6 plakatach widać artystów współczesnego cyrku, klaunady i akrobatyki w otoczeniu lubelskiej architektury. Prace, które stały się podstawą do stworzenia plakatów, zostały namalowane akwarelami. To już druga kolekcja Plakatów PoMocy, przygotowana przez młodzież. Pierwsza liczyła aż 16 dzieł – nadal jest

w sprzedaży.

26 i 27 lipca, w godz. 14:00 do 18:00 plakaty będą dostępne na specjalnym stoisku Stowarzyszenia „Camino” w Skende. Będzie tam również można spotkać młodych artystów. To oni w ramach młodzieżowego wolontariatu inkluzywnego przez cały rok są obecni podczas wydarzeń i różnych aktywności w centrum handlowym. Działają jako Drużyna poMocy - mają kontakt z klientami centrum, wykonują drobne zadania, pomagają innym. Plakaty będzie można także kupić w sprzedaży regularnej w sklepie stacjonarnym „Plakatello” (ul. Orla 9).

Waldemar Kozakiewicz, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną „Camino”: "Zależy nam, aby młodzież był aktywna i zaangażowana społecznie. Każda taka inicjatywa pomaga rozwijać kompetencje społeczne

i wzmacnia ich wiarę we własne siły, dając poczucie sprawczości. Akcja jest też ważna społecznie, ponieważ zrywa z utrwalonym wizerunkiem osoby niepełnosprawnej.”

Kluczem do sukcesu projektu była współpraca i zaangażowanie partnerów: młodzieży ze Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Camino”,

firmy Plakatello, która była pomysłodawcą inicjatywy, tworzy reprodukcje rysunków i wprowadza je do regularnej sprzedaży (początkowo jako najemca Skende). Współpraca nie doszłaby do skutku, gdyby nie możliwość spotkania się i poznania podczas innych akcji społecznych realizowanych razem ze Skende przez Stowarzyszenie „Camino”. To tu zrodził się pomysł Plakatów poMocy. Skende wspiera i promuje akcję.

- Od początku naszej obecności w Lublinie angażujemy się w życie lokalnej społeczności. Szczególnie bliskie są nam akcje skierowane do młodzieży, zaś działania na rzecz włączenia społecznego i integracji to również część naszej strategii i misji – mówi Jacek Garbaczewski, dyrektor Skende Shopping.

Skende wspiera lokalne NGOs i aktywne uczestnictwo młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w życiu społecznym, pomagając rozwijać umiejętności społeczne

i zaangażowanie. Na terenie centrum handlowego regularnie odbywają się akcje tego typu: w marcu podopieczni Camino sprzedawali skarpetki z okazji Światowego Zespołu Downa, a w grudniu własnoręcznie upieczone i zapakowane pierniczki. Inicjatywy te nie tylko zapewniają wsparcie finansowe potrzebne do rozwijania podopiecznych, ale także wzmacniają poczucie celu i przynależności wśród młodzieży i pozwalają zaangażować mieszkańców Lublina. W czerwcu zakończył się tu ośmiomiesięczny projekt „Lublin Skills up! Apetyt na sukces w gastro”, który przygotowywał młodzież z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia pracy.

Więcej na temat działań społecznych centrum można przeczytać tutaj: www.skendeshopping.pl/pl/druzyna-pomocy/