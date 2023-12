Popularny aktor Tomasz Karolak zaprasza na autorski występ „50 i co?”

Jest to najnowszy projekt słowno-muzyczny artysty. Bogate życie artystyczne skłoniło artystę, do podzielenia się ze światem swoimi przeżyciami. Cięty a zarazem inteligentny i pozbawiony ograniczeń, rockowy język Tomka, wprowadzi Was w świat show biznesu jakiego nie znacie. Stand up przedzielony jest piosenkami autorskimi, śpiewanymi na żywo przez Tomasza, które towarzyszą mu do tej pory w jego drodze artystycznej.

Link do platformy biletowej https://www.kupbilecik.pl/imprezy/108170/lublin/tomasz.karolak/. Oprócz tego bilety dostaniecie poprzez strony:

http://www.artjm.pl/szc.../tomasz-karolak-stand-up-50-i-co-1

https://bilety.io/QWyiv

https://sklep.ebilet.pl/394909392325050370