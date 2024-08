Kaczka po zamojsku w finale

Dwanaście dań, każde wyjątkowe i niepowtarzalne: medaliony z dzika po myśliwsku podane na placuszkach ziemniaczanych z czerwoną surówką, szynka gotowana na sianie ze staropolską musztardą wiśniową, tuszonyj wepryk z hryczanykami, bumby kartoflane, kaczka po zamojsku z sodziakami i sosem śliwkowy, pieczony indyk inspirowany kuchnią Gerliczów czy soczewiaki to tylko niektóre z nich.

Największe uznanie komisji konkursowej zdobyła kaczka po zamojsku ze sodziakami (nazwa od sody - czytaj niżej) i sosem śliwkowym przygotowana przez KGW Niedzieliska. To właśnie to danie będzie reprezentować nasz region w wielkim krajowym finale.

– To tradycyjna potrawa związana mocno z Ziemią Zamojską i Roztoczem. To kaczka faszerowana mięsem z kaczki. Nie można do niej dodać mięsa wieprzowego ani żadnego innego, oprócz kaczki. Do tego panie przygotowały sodziaki, czyli placki regionalne na kwaśnym mleku z dodatkiem sody, cukru i jajek. Do kaczki dodany był sos na bazie z pieczonej kaczki. Do tego został przygotowany wykwintny sos śliwkowy z miodem gryczanym z dodatkiem czerwonego wina. Całość nasze panie okrasiły olejem rzepakowym, regionalnym z Roztocza – tłumaczył Marcin Sikora, prezes Koła Gospodyń Wiejskich Niedzieliska.