To będzie huczna 18-tka. Zagrają Poparzeni Kawą Trzy.

Jego członkowie to znane osobistości świata mediów. Znani choćby ze stacji RMF FM oraz Radia Zet. Obecny skład zespołu tworzą: Roman Osica (wokalista i saksofonista),Krzysztof Zasada (gitarzysta i wokalista), Marcin Hilla (saksofonista tenorowy i wokalista), Wojciech Jagielski (perkusista), Mariusz Gierszewski (gitarzysta basowy), Piotr Sławiński (trąbka) oraz Jacek Kret (puzon). Autorem tekstów jest Rafał Bryndal. Ten popularny zespół – aż trudno uwierzyć – istnieje od 2005 r. W tym czasie wypromowali takie przeboje jak: „Byłaś dla mnie wszystkim”, „Okrutna, zła i podła”, „Wezmę Cię” czy „Szukam Cię wszędzie”.

Zagrali setki koncertów. Ich nagrania ciągle są obecne w rozgłośniach radiowych. Ich piosenki wprost zapraszają do zabawy. I tak też jest na koncertach, na których widownia tańczy i śpiewa razem z zespołem. Poparzeni Kawą Trzy z tej okazji odwiedzają 18 miast polskich, w tym Lublin. Gościem zespołu na lubelskim koncercie będzie grupa The Bartenders. Koncert odbędzie się w niedzielę (19 listopada) w lubelskiej Fabryce Kultury Zgrzyt. Początek o godzinie 19.00. Bilety do nabycia https://kbq.pl/105452