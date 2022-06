"Karuzela Gna" - koncert polskich przebojów w Lublinie

Zastosowanie nitów (stalowych, aluminiowych, miedzianych)

Nitowanie to sposób trwałego łączenia materiałów za pomocą nitów. W zależności od łączonych elementów konstrukcyjnych muszą one być odpowiednio dobrane, tak by spełniały swoją rolę. Proces ten stosowany jest do łączenia kształtowników stalowych, dźwigarów czy części maszyn i przedmiotów, ale także innych elementów stalowych. Świetnie sprawdza się również w przypadku skóry, drewna, jak również tworzyw sztucznych.