Powrót do historycznych technik, autorów i miasta

Robert Pranagal - jak go przedstawiają organizatorzy ekspozycji - to artysta fotograf, miłośnik eksperymentu fotograficznego oraz technik szlachetnych i alternatywnych. Autor siedmiu wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Zdobywca medali, wyróżnień i nagród na międzynarodowych salonach fotografii. Ostatnio Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej (FIAP) nadała mu odznaczenie Excellence FIAP Bronze.

Pokazywane od dziś fotografie są autorskim, osobistym upamiętnieniem roli Lublina w historii odzyskania niepodległości i cofnięciem się w czasie do miasta z okresu międzywojnia. To zaproszenie do podróży śladami znakomitych polskich fotografików takich jak Edward Hartwig, Jan Bułhak, czy też Stanisław Jacek Magierski, którzy związani byli z Lublinem i fotografowali go w tamtym czasie. To też powrót do miejsc znanych z mistrzowskich ujęć wybitnych twórców, pokazanych jednak na nowo.

To też kolejny powrót autora do historycznych technik fotograficznych – tym razem do oleju – techniki popularnej w początkach XX w. wśród piktorialistów, takich jak Robert Demachy. Charakterystyczne jej cechy zostały wykorzystane do wykreowania nastroju i klimatu dwudziestolecia.