Grupa i RSV dziesiątkują szkoły. Będzie Powrót zdalnej nauki?

To już ostatni moment na poprawienie ocen za pierwszy semestr. W związku ze świętem Trzech Króli wolny jest najbliższy piątek, a już 16 stycznia w województwie lubelskim rozpoczynają się dwutygodniowe ferie. Uczniowie do szkół wrócą więc 30 stycznia, czyli już w kolejnym, II semestrze. A to oznacza, że na poprawianie ocen jest już bardzo mało czasu. W większości szkół taka możliwość zamknie się już w połowie przyszłego tygodnia.

– W naszej szkole posiedzenie rady klasyfikacyjnej odbędzie się 10 stycznia. Do tego momentu jest czas na zmianę ocen – mówi Jacek Furtak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie, w skład którego wchodzi SP nr 11 i XVIII Liceum Ogólnokształcące.

– Oceny można poprawiać u nas do 5 stycznia. Radę pedagogiczną mamy w przyszłym tygodniu – mówi Ewa Barszcz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. – Jeśli chodzi o frekwencje to sytuacja wydaje się już opanowana. Wrócili nieobecni przed świętami nauczyciele i chorujące uczniowie. Nieobecności to zaledwie 1-2 osoby w klasie.

Podobne informacje można usłyszeć w większości ze szkół.

– Przed świętami obserwowaliśmy dużą absencję spowodowaną zachorowaniami. Teraz sytuacja normuje się już – słyszymy w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.

Są jednak szkoły, w których wciąż choruje wielu uczniów. Ale dyrektorzy zwracają uwagę na jeszcze jeden aspekt sprawy.

– Jest sporo dzieci z katarem i kaszlem, które w ogóle nie powinny przychodzić. To albo uczniowie, którzy muszą poprawić złe stopnie, czy wręcz grożące im jedynki, albo dzieci bardzo ambitne, którym zależy na podciągnięciu ocen – słyszymy w jednej z lubelskich podstawówek. Nasz rozmówca prosi, żeby nie podawać, o którą chodzi. – W rozmowach z nauczycielami twierdzą, że rano byli jeszcze zdrowi. Nikt w to oczywiście nie wierzy. Nauczyciele zostali już poproszeni żeby sprawy z takimi poprawkowiczami załatwiać jak najszybciej żeby już jutro nie musieli przychodzić i żeby nie zarażali pozostałych.

– A nie powinno się chorych odsyłać do domu? – pytam.

– No i to jest problem, bo oczywiście, że powinno ale trzeba też zrozumieć, że uczniowie mają potrzebę poprawienia ocen. Sytuacja jest więc w pewnym sensie patowa.

Tymczasem minister edukacji Przemysław Czarnek jeszcze przed Sylwestrem przyznał, że w związku z okresem chorób zdalnej nauki nie będzie.

– Nie ma żadnych planów uruchamiania nauki zdalnej odgórnie przez MEiN w związku z zachorowaniami na grypę i RSV – podkreślił. Dodał, że jest w tej sprawie w stałym kontakcie z ministrem zdrowia, a nauka zdalna była "absolutną ostatecznością stosowaną w okresie pandemii koronawirusa, kiedy covid zabijał ludzi". – Trzeba było wtedy na kilka miesięcy wysłać dzieci i nauczycieli na naukę zdalną, ale ona wyrządziła wiele szkód

Dni wolne w roku szkolnym 2022/2023

Wiosenna przerwa świąteczna jest zaplanowana w dniach 6-11 kwietnia.

Majówka 2023 to dodatkowe trzy dni wolnego (poniedziałek-środa).

Wolne będzie też Boże Ciało (8 czerwca).

Rozdanie świadectw 23 czerwca.

Dodatkowe dni wolne od lekcji będą mieć też uczniowie niezdający egzaminów, które będą odbywały się w szkołach. Mowa o egzaminie ósmoklasisty (23–25 maja) oraz w pierwszych dniach matur (4–23 maja).

Przypomnieć warto też, że po raz pierwszy w tym roku uczniowie klas czwartych liceów ogólnokształcących zmierzą się z nową maturą. W woj. lubelskim będzie to ok. 9,5 tys. absolwentów. Na czym będą polegać zmiany? Najwięcej zmian będzie dotyczyło matury z języka polskiego. Pisemna matura z języka polskiego będzie dłuższa (230, a nie tak jak wcześniej 170 minut – red.) i pojawi się na niej m.in. test historyczno-literacki oraz notatka syntetyzująca. Lektur obowiązkowych będzie więcej, ale w wypracowaniu nie będzie wskazywana ta, w oparciu o którą uczniowie mają snuć swoje rozważania. Zmieni się też egzamin ustny, na którym padną dwa pytania – pierwsze będzie dla uczniów zaskoczeniem, ale drugie pochodzić będzie z opublikowanej już listy. Na stronie CKE znaleźć można zarówno próbne arkusze maturalne jak i filmy przedstawiające np. sposób wypełniania arkuszy egzaminacyjnych oraz sam przebieg egzaminu ustnego z języka polskiego.