Hrubieszów. Niedawno wyszedł z więzienia i wraca. Włamanie i zjedzie kiełbasy

Mężczyzna przed sądem będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Włamał się do restauracji i za to może wrócić do więzienia. Wrócić, bo na początku roku z niego wyszedł.

– Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w Hrubieszowie. 36-letni mieszkaniec Zamościa wyłamał okno i wszedł się do miejscowej restauracji. Na miejscu najadł się kiełbasy, ukradł pieniądze i wychodząc tą samą drogą wyniósł elektronarzędzia – podaje policja i podaje, że wśród łupów znajdowały się piła spalinowa, szlifierka kątowa z wyposażeniem.

Ten sprzęt mężczyzna próbował sprzedać w lombardzie i wówczas został zatrzymany przez policjantów.

– Jak się okazało mężczyzna na początku stycznia tego roku opuścił Zakład Karny, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności w wymiarze ponad 4 lat również za dokonanie włamania. Opuszczając mury więzienia miał przy sobie pieniądze, które miały mu wystarczyć na podstawowe potrzeby – dodaje policja.

Mężczyzna pomieszkiwał w różnych miejscach na terenie Hrubieszowa, a kiedy gotówka się skończyła, postanowił dokonać włamania.