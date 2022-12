Przynajmniej 119 mln zł na stole. Tyle chcą za przebudowę drogi i budowę nowej obwodnicy w Lubelskiem

– Rozpoczęcie prac planowane jest w przyszłym roku – zapowiada lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ma na myśli trasę krajową numer 74 od Janowa Lubelskiego do Frampola. To część trasy wiodącej od granicy z Ukrainą do połączenia z S19 za wspomnianym Janowem.

Trzeba jednak zaznaczyć, że przetarg nie dotyczył wyłącznie przebudowy trasy, ale także wybudowania nowej obwodnicy. Będzie to drogowe obejście Dzwoli. Ma mierzyć ok. 2,7 km i zostanie poprowadzona po o nowym śladzie. Ominie miejscowość od północnej strony. – Rozbudowany zostanie także dalszy odcinek obecnej DK74 (o długości ok. 9,3 km) do połączenia z funkcjonującą już obwodnicą Frampola – zaznacza GDDKiA i opisuje: – Wykonawca wybuduje jednojezdniową, dwupasową drogę klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o szerokości jezdni 7 m. Konstrukcja nawierzchni zostanie wzmocniona i dostosowana do obciążeń 11,5 tony na oś. Powstaną też drogi do obsługi ruchu lokalnego, ekrany akustyczne, chodniki oraz zatoki autobusowe. Planowana jest budowa sześciu skrzyżowań skanalizowanych, dwóch rond oraz obiektu mostowego, zintegrowanego z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów.

Właśnie poznaliśmy oferty złożone w przetargu na to zdanie. Zgłosiło się pięć firm, ale tylko dwie propozycje mieszczą się w budżecie drogowców. Mowa o ok. 196 mln złotych.

Najtańszą ofertę zaproponowało konsorcjum firm Mosty Łódź (lider), Antex II (partner) oraz PBI Infrastruktura (partner), a najdroższą konsorcjum Unibep (lider) - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe (partner).

Zestawienie ofert DK 74

Mosty Łódź (lider), Antex II (partner), PBI Infrastruktura (partner) - 190 411 604,02 zł

Mota Engil Central Europe - 195 341 480,75 zł

Budimex - 199 468 438,26 zł

Strabag - 216 833 382,10 zł

Unibep (lider) - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe (partner) - 231 244 891,98 zł

– Wyłonienie najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy na budowę trasy planujemy w przyszłym roku. Inwestycja będzie realizowana w systemie tradycyjnym, w oparciu o wydaną we wrześniu przez wojewodę lubelskiego decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęcie prac budowlanych planujemy w drugim kwartale 2023 roku, a oddanie do ruchu kierowcom w 2025 r. – tłumaczy Mirosław Czech, dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA.

Obwodnica Dzwoli

To inwestycja, która została umieszczona w specjalnym, rządowym programie budowy 100 obwodnic. Na liście, z województwa lubelskiego, znajduje się siedem pozycji. We wrześniu został ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gorajca (DK 74). Trwają prace przygotowawcze dla obwodnic Janowa Lubelskiego (złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej), Szczebrzeszyna, Zamościa (także w ciągu DK74) oraz Łęcznej (DK82) i Łukowa (DK63/76).

– Pięć z tych obwodnic powstaje w ciągu drogi łączącej S19 w Janowie Lubelskim z przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie. W efekcie, pomiędzy Janowem Lubelskim a Zamościem, zbudujemy ponad 42 km nowego przebiegu DK74, wyprowadzając ruch z miejscowości. Zmodernizujemy także obecny przebieg pomiędzy Janowem Lubelskim i Frampolem oraz Gorajcem i Szczebrzeszynem – informuje GDDKiA.

To łącznie blisko 20 km trasy.