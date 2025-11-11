107. rocznica odzyskania niepodległości. Centralne obchody odbyły się w Warszawie

Centralne uroczystości w Warszawie rozpoczął prezydent Karol Nawrocki, który najpierw złożył wieńce przy pomnikach Ojców Niepodległości wzdłuż Traktu Królewskiego – m.in. Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego. Następnie wziął udział w mszy świętej za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej. Po nabożeństwie, w Pałacu Prezydenckim odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych. Order Orła Białego otrzymał pisarz Waldemar Łysiak oraz zaocznie działacz polskiej mniejszości na Białorusi, Andrzej Poczobut. Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski wręczono dziennikarzowi Przemysławowi Babiarzowi i prof. nauk fizycznych Konradowi Banaszkowi, a Krzyże Kawalerskie otrzymali inżynier i astronauta Sławosz Uznański–Wiśniewski oraz aktor Adam Woronowicz.

O godzinie 12 na Placu Piłsudskiego rozpoczęły się centralne obchody przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Prezydent wraz z małżonką Martą Nawrocką złożył wieńce i wręczył 11 nominacji generalskich. W uroczystości udział wzięli także wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister MSWiA Marcin Kierwiński. Podczas przemówień zarówno prezydent, jak i wicepremier podkreślali rolę wspólnego działania różnych sił politycznych w odzyskaniu niepodległości.

W trakcie obchodów w Warszawie doszło do incydentu – podczas przemówień i wręczania nominacji generalskich szefowie MON i MSWiA zostali wygwizdani przez część zgromadzonych. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że „krzyk i gwizd nie dały wolności”, a minister Kierwiński nazwał reakcje części uczestników „dopingiem” i zapowiedział kontynuowanie swojej pracy.

Tymczasem w Gdańsku premier Donald Tusk uczestniczył w 23. Paradzie Niepodległości. W swoim przemówieniu podkreślił, że rocznica 11 listopada to „cud zjednoczenia” i zaznaczył, że „nikt nie ma monopolu na patriotyzm”, a niepodległa Polska jest „naszą wspólną sprawą”.

Po południu w Warszawie przeszedł Marsz Niepodległości, w którym uczestniczył również prezydent Nawrocki. Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski, wyjaśnił, że obecność głowy państwa ma zapewnić, że marsz przebiegnie spokojnie, zgodnie z prawem.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości odbywały się tego dnia w całym kraju, a także poza granicami Polski. Polonia w Europie i na świecie świętowała poprzez uroczystości patriotyczne, wspólne odśpiewanie hymnu czy biegi niepodległościowe.

Źródło: PAP