Czy para stulatków dostanie miejsce w domu pomocy społecznej?

97-letnia pani Halina i jej blisko 100-letni mąż – pan Edward mieszkają w Bartoszycach. Są schorowani i niedołężni. Od kilku lat opiekuje się nimi prawie 87-letnia pani Krystyna, siostra pani Haliny. Kobieta codziennie wstaje przed 5 i wiezie jedzenie małżeństwu.



- Czasami nie chce mi się wstać. Też mnie coś boli. Nieraz usiądę i płaczę - mówi.



Małżeństwo każdego dnia wyczekuje pani Krystyny.



- Jak ona nie przychodzi, to się denerwuję. Któregoś razu przewróciłem się, upadłem, musiałem doczołgać się do fotela w kuchni i dopiero tam wstałem. Drugi raz upadłem na podłogę, na wznak w kuchni. Tak jest często – przyznaje Edward Rzepecki.



Pani Krystynie w opiece nad siostrą i szwagrem pomaga syn. Ponad rok temu pan Ryszard poprosił MOPS o umieszczenie staruszków w domu pomocy społecznej, ale urzędnicy nie zgodzili się na to.



- Bardzo proszę przedłożyć pytania na piśmie - oświadczyła w pierwszej rozmowie z reporterem Stefania Michalik-Rosa z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.



Pan Edward jest zdruzgotany decyzją MOPS-u.



- Nie tylko bym chciał [trafić do DPS-u – red.], ale ja muszę. Muszę koniecznie znaleźć jakieś lokum. Błagam pana – wszystko róbcie, aby nas wzięli z domu. Wstyd mi, jako mężczyźnie, płakać na starość. Jak człowiek jest bez wyjścia, to co mam robić? Targnąć się na życie? Ja już nie mogę wytrzymać.



„Ja się tą sprawą nie zajmuję”



Dwa miesiące temu pomoc staruszkom zadeklarował wiceburmistrz Bartoszyc Krzysztof Hećman.



- Uczynię wszystko, żeby tym ludziom pomóc – oświadczył wówczas.



Dziś mówi zupełnie inaczej.



- Ja tą sprawą się nie zajmuję. Według moich informacji, to sprawa z uwagi na wątpliwości oświadczeń woli jest w tej chwili w sądzie - mówi.



Wątpliwości związane z oświadczeniem woli, o których wspomniał burmistrz dotyczyły 97-letniej pani Haliny. Ze względu na stan zdrowia nie była w stanie zdecydować, czy chce zamieszkać w domu pomocy społecznej. Ten fakt był znany pracownikom MOPS-u od wielu miesięcy, jednak dopiero nasza interwencja zmusiła urzędników do działania.



- Jak Uwaga! wyjechała, otrzymałem kilka pism z MOPS-u m.in. że MOPS skierował wniosek do sądu o jej ubezwłasnowolnienie. Pojawiła się w mieszkaniu biegła sądowa w zakresie psychiatrii. Powiedziała, że ci państwo potrzebują stałej opieki. Jeżeli chodzi o Edwarda Rzepeckiego, to MOPS mógłby już podjąć decyzję o jego umieszczeniu w DPS, ale w związku z tym, że chodzi o małżeństwo, które przeżyło ze sobą 74 lata, to się wstrzymali – mówi Ryszard Wojcieski.



W oczekiwaniu na decyzję sądu



Co takiego sprawiło, że urzędnicy zwlekali z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie pani Haliny? Co ma do powiedzenia burmistrz miasta, który od miesięcy zna sprawę staruszków?



- Nie zajmowałem się tym. Nie znam do końca sprawy. Był u mnie [pan Wojcieski – red.], ale rozmawialiśmy o osobach, nie o sprawie. Są procedury, które trzeba spełnić. Jeśli procedury pójdą pomyślnie, to nie będzie problemu – powiedział Piotr Petrykowski, burmistrz Bartoszyc.



W ostatnim czasie stan 97-letniej pani Haliny i jej blisko 100-letniego męża pogorszył się.



- Ciocia spała w czasie mojej ostatniej wizyty. Przebudziła się na chwilę, jak ją dotknąłem w policzek i zaraz zasnęła. Wujek jest już słabiutki – mówi Wojcieski.



- Widać, że on opada z sił. Ciężko mu wstać, ciężko iść. Jest coraz gorzej – mówi pani Krystyna.



Państwo Rzepeccy czekają na decyzję sądu. Jeżeli uzna on, że pani Halina wymaga stałej opieki, to wówczas małżeństwo będzie mogło zamieszkać w domu pomocy społecznej w Bartoszycach.



- Jeżeli będą stosowne decyzje, jesteśmy w stanie przyjąć państwa Rzepeckich dość szybko, właściwie od zaraz – mówi Maria Kobuszewska z Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach.



Kilkanaście dni temu Sąd Rejonowy w Bartoszycach uznał, że ze względu na podeszły wiek i stan zdrowia pani Halina potrzebuje stałej opieki. To oznacza, że wraz z mężem będzie mogła zamieszkać w domu pomocy społecznej. Teraz trzeba tylko przygotować miejsce.