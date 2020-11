Ograniczać posiadanie psów z listy niebezpiecznych? "Zostały stworzone przez człowieka, żeby zabijać"

„Atakowały dwa psy”



Na uśpienie zwierząt nie zgadza się ich właścicielka. Opublikowała w sieci post w ich obronie. Jej zdaniem suka nie zaatakowała Kamila i przynajmniej ona nie powinna zostać uśpiona. W sieci krążą dwie petycje w obronie zwierząt. Są też głosy, że oba pitbulle powinny zostać natychmiast uśpione.



– Na początku były wątpliwości, czy to były dwa psy, czy jeden i zostały one wyjaśnione. Ostatecznie ustalono, że atakowały dwa psy. Wersja, która też się pojawia w międzyczasie, że jeden pies atakował, a drugi próbował odciągać, jest mało prawdopodobna, bo to nie są naturalne zachowania zwierząt – przekonuje prok. Marta Pętkowska.



Tragedia dotknęła dwie rodziny. Matka chłopca, który widział atak, w swoim wpisie zwraca uwagę na to, że syn jest w złym stanie psychicznym. Kontrowersje wzbudza jednak sugestia, że winny tragedii jest zmarły Kamil.



– Odważyłam się i przeczytałam, co ta pani napisała. Poczułam się tak, jakby ktoś dał mi w twarz. Wydaje mi się, że chciała w jakiś sposób wzbudzić litość w ludziach, pisząc, jaka ona jest pokrzywdzona i biedna – denerwuje się Elżbieta Towarnicka, matka Kamila.



– Ona napisała, że jej syn cierpi, nie wątpię w to, bo chłopiec widział to wszystko i będzie z tym żył, ale takie spekulacje, czy namawianie ludzi, mija się celem. Jeżeli mają takie coś pisać, a wiedzą, że czyta to rodzina… Nie róbcie tego ludzie, to kolejne dobijanie osób, które przeszły tragiczne chwile. Rozumiem, że ktoś broni życia zwierząt, a z drugiej strony spróbujcie stanąć po naszej stronie, co my mamy powiedzieć? Co mają powiedzieć rodzice? Co mają powiedzieć dzieci, które nie mają brata? Co chciała ta pani udowodnić, nie wiem. Lepiej byłoby to przemilczeć, niż wystawiać takie ogłoszenia – dodaje Paweł Szal, wujek Kamila.



Co dalej z psami?



Chociaż opinia behawiorystki, która badała psy jest jednoznaczna – zwierzęta stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla otoczenia – to nadal nie wiadomo, co się z nimi stanie. Prokuratura twierdzi, że decyzja należy do prezydenta Przemyśla, natomiast prezydent mówi, że nie ma podstawy prawnej, by decydować.



– To, czy psy zostaną odebrane właścicielom i jaki będzie ich los, oceni sąd, a nie prezydent miasta, bo takich uprawnień nie mam – mówi Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla. – Proszę wierzyć, że masa ludzi, osób mieszkających w pobliżu, dalszych lub bliższych sąsiadów, zwracała się do nas z prośbą i apelami, żeby te psy absolutnie nie wróciły do właściciela. Powiedzieliśmy, że będziemy się tego trzymać – dodaje Bakun.