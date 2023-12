Dzień dwóch premierów w Sejmie. Donald Tusk kandydatem na prezesa Rady Ministrów

12:45

Głos należy się jeszcze przedstawicielowi koła poselskiego Kikiz'15, którego członkowie w październikowych wyborach startowali z list PiS. Przemówienie wygłosi poseł z Zamościa Jarosław Sachajko.

12:35

- Czas waszych rządów to czas egipskich plag dla polskiej gospodarki - mówi Sławomir Mentzen z Konfederacji. Rządowi PiS zarzuca m.in. podnoszenie podatków czy brak rozpoczęcia takich inwestycji, jak Centralny Port Komunikacyjny czy elektrownia jądrowa.



12:23

Miejsce na mównicy zajmuje Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy. – Powiedział pan, że dobro Polski stawiacie na pierwszym miejscu. Ale wasze działania pokazują, że na pierwszym miejscu stawiacie dobro swojej partii – mówi, zwracając się bezpośrednio do premiera. I dodaje: - Osiem lat rządów PiS to próba likwidacji niezależnych mediów, najwyższa inflacja od 30 lat, konflikt z Unią Europejską, tysiąc dni bez pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, upolitycznione służby specjalne i policja, która zamiast po stronie obywatela, stawała naprzeciw obywatela.

12:12

Jako kolejny przemawia Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego. – Wykluczenia, nienawiść i kłamstwa to trzy cechy, które charakteryzowały pańskie rządy – mówi. I kontynuuje: Nie ma pan za grosz wiarygodności. 15 października Polacy powiedzieli dość.

- Jedyne, co przez ostatnie lata byliście w stanie zaoferować polskim przed, to podwyżki ZUS – mówi Paszyk.

- Oskarżam pana premiera z tego miejsca. Zdewastowaliście polskie samorządy. Ich realne dochody w trakcie trwania pana rządów drastycznie spadły w dół. Dziś w kasach samorządów nie ma praktycznie środków na podejmowanie własnych inicjatyw – wylicza poseł PSL.

12:05

- Leszek Miller dawno temu powiedział, ze mężczyznę poznaje się po tym, jak zaczyna, a nie jak kończy – zaczyna Michał Kobosko z Polski 2050, lecz przerywa mu wciąż panujący na sali gwar. Kiedy już może kontynuować, polityk zwraca się bezpośrednio do premiera Morawieckiego: - Żegnanie się z Polską potrafił pan rozciągnąć aż na dwa miesiące, wikłając w to zarówno swoich współpracowników, jak i całą demokratyczną Polskę – mówi Kobosko. Swoje wystąpienie kończy przed czasem informując, że jego formacja nie udzieli obecnemu rządowi wotum zaufania.

Pozostały dla Polski 2050 czas wykorzystuje poseł Ryszard Petru. – Przez osiem lat zapomnieliście o ludziach najbiedniejszych, bo to ich dotknęła inflacja i wysokie ceny energii – mówi. Prawu i Sprawiedliwości zarzuca doprowadzenie do demograficznej zapaści, ale też upolitycznienie wcześniej apolitycznych instytucji czy wyprowadzenie setek miliardów złotych poza kontrolę budżetów. – Ci, którzy łamali prawo, musza stanąć przed Trybunałem Stanu – grzmi Petru.

12:00

Przed wystąpieniem przedstawiciela Polski 2050 głos próbuje zabrać Antoni Macierewicz z PiS. Marszałek Hołownia prosi go o opuszczenie mównicy.

11:50

- To, co widzieliście, to przeszłość. A my was witamy w dobie przyszłości - zaczyna wystąpienie w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka, zwracając się do obecnych na sali parlamentarzystów.

- Polacy zapamiętają was przez gigantyczną inflację, która doprowadziła do biedy, do upadku wielu firm, a pan mówi o dobrej polityce socjalnej – mówi Nowacka. I krytykuje Morawieckiego m.in. za zapowiedź wprowadzenia „pakietu demokratycznego”.

- Demokracja panie premierze jest wtedy, kiedy się szanuje drugiego człowieka. A nie nazywa go gorszym sortem – mówi posłanka, zbliżając się do końca. Przypomina wydarzenia z 2010 roku, po katastrofie smoleńskiej. - Milczcie, bo o śmierci mówię – zwraca się do zakłócających jej wystąpienie posłów PiS

- Szczęśliwej Polski, już czas! - kończy swoje przemówienie Nowacka.

11:40

- To wystąpienie można określić jako apel do całej klasy politycznej by próbowała znaleźć drogę do bezpiecznej i dobrze rozwijającej się Polski w nowych okolicznościach, realiach dzisiejszego świata. Można powiedzieć, że są dwa rodzaje polityki. Pierwszy z nich to najprostszy sprowadza się do podejmowania współpracy, ulegania niektórym grupom wewnętrznym i zewnętrznym. Podejmowaniu relacji jednostronnych, czasem dwustronnych. Jest drugi sposób. Trudniejszy. Odwołujący się do wartości, których centrum jest wspólnota narodowa, która w pełni uznaje wolność jednostki, wolność wyboru we wszystkich dziedzinach, ale też wolność wyboru władzy - mówi prezes PiS. I dodaje, że w latach 1989-2015 prowadzono politykę pierwszym z tych sposobów. Po 2015 roku przez jego ugrupowanie została wprowadzona polityka drugiego rodzaju. – Polityka, która wywodzi się z wartości – kontynuuje Kaczyński. Czas swojego wystąpienia wydłuża o trzy minuty.