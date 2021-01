Nielegalny handel szczepionkami. "Do wyboru ampułka lub szczepienie w przychodni"

Mężczyzna, z którym się skontaktowała, przedstawił się w sieci jako Dariusza S. Twierdził, że sprzedaje szczepionki na COVID-19 na terenie całego kraju. Że dzięki niemu wiele osób mogło się już zaszczepić i że ma praktycznie nieograniczony dostęp do szczepionek.

Dziennikarka podała się za osobę zainteresowaną kupnem takiej szczepionki dla siebie i rodziny.



- Ilość jest duża, bo była teraz dostawa do Polski – mówi. I wyjaśnia: - Wygląda to na tej zasadzie, że dostarczam samą szczepionkę i ktoś ją sobie sam podaje, albo załatwiam skierowanie do przychodni. Wtedy państwo idą, umawiają się na wizytę i robią to wszystko w przychodni. Wiadomo, że tak, żeby się za bardzo nie pokazywać.



„Szczepionka jak w telewizji”



Mężczyzna twierdzi, że szczepionki są sprawdzone i pewne.

- To jest ta sama szczepionka, którą pokazują w telewizji. Ma certyfikat.



Prosimy mężczyznę o wysłanie certyfikatu. Zapytaliśmy także, skąd tak naprawdę ma szczepionki. - Nie wszystko idzie, tak jak ma iść, niektóre paczki się gubią, czasami jakaś malutka paczka z całej dostawy. I to właśnie, że tak powiem, przejmuję ja. Jak się straci 20-30 ampułek, to nikt się nawet nie kapnie. Nie wiem, czy pani wie, że przychodzą odpowiednie dawki i oni je rozcieńczają. I jak oni dzielą, to my jesteśmy w stanie coś podebrać.



Zapewnił, że sam niczego nie rozcieńcza. - Dostaję już gotowe. Jestem od tego, żeby znaleźć kupca i sprzedać.



Mężczyzna nalegał na wcześniejsze wysłanie zaliczki przelewem. Podał swoje dane oraz numer konta. Reporterka Uwagi! TVN nie zgodziła się i ustaliła szczegóły bezpośredniego odbioru szczepionki za gotówkę. - Jeżeli idzie pani po prostu do przychodni ze skierowaniem, które załatwiam, to jest to w granicach 5 tys. zł. Druga opcja, jeżeli chodzi o samą ampułkę, to 2,5 tys. zł – wylicza mężczyzna.



Mężczyzna zaoferował szczepionkę, której – jak twierdzi – nie trzeba mrozić. - To jest połączona mini-ampułka ze strzykawką. To jest takie małe cudo, które się zaciąga i od razu podaje.



Ostatecznie, zamiast certyfikatu, otrzymała łatwo dostępny w internecie druk informacyjny szczepionki oraz podrobiony, negatywny test na koronawirusa w języku angielskim.



Spotkanie



Dziennikarka przyjechała w wyznaczone miejsce, nie zamierzała przekazywać żadnych pieniędzy. Mężczyzna podczas spotkania pokazał ampułkę.



- To jest dla czterech osób, nikomu nic się nie stanie, nikomu nic nie będzie. Nie mogę powiedzieć, skąd to mam, ale na pewno nie zaszkodzi – stwierdził.



Po ujawnieniu kim była reporterka, mężczyzna wszystkiego się wyparł, oświadczył, że nawet nie pokazywał żadnej ampułki. Po konfrontacji zadzwonił do dziennikarki dwa razy. Mówił, że nie chce się pokazywać w telewizji i w zamian za nieopublikowanie tego, co się stało, oferuje informacje o firmie, która w dużych ilościach chciała zakupić od niego szczepionki. Reporterka przekazała, że nie jest zainteresowana.



Kim jest sprzedawca?



Redakcja Uwagi! TVN próbowała dowiedzieć się czegoś więcej o mężczyźnie, który próbował sprzedać ampułkę. W Małopolsce odnalazła jego pracodawcę.



Okazuje się, że mężczyzna, który oferował szczepionkę, naprawdę nazywa się inaczej. Pochodzi ze Śląska i jest informatykiem. W hurtowni warzywno-owocowej pracuje sezonowo i zajmuje się dystrybucją towaru.



- Pracuje u mnie siedem lat, traktuję go jak syna, niekiedy przyjeżdżał na święta. Był dopuszczony do sprzedaży, do handlu, do pieniędzy i nigdy nie było żadnych problemów. Jestem tym wszystkim zupełnie zaskoczony i jestem wk… i to bardzo – mówi pracodawca, zapewniając, że o niczym nie wiedział.



Czy niedoszły sprzedawca szczepionki mógł mieć prywatny dostęp do lekarzy lub dystrybutora szczepionek? - Wydaje mi się, że nie. To jest młody chłopak, ma chyba 26 lat i chyba jest za krótki do takich rzeczy – zapewnia przedsiębiorcza z Małopolski.



Reporterka była świadkiem rozmowy, podczas której mężczyzna próbował wytłumaczyć się małopolskiemu pracodawcy.



- Było u mnie Centralne Biuro Śledcze, policja z całej Warszawy, od cyberprzestępczości. Przyjechali, sprawdzili laptop i powiedzieli, że nic z tego nie będzie. To nie jest sprawa dużej wagi, nic się z tego tak naprawdę nie sprzedało i nic się nie stało.



Policja w stosunku do mężczyzny prowadzi działania operacyjne.

Oryginalna szczepionka jest bezpłatna i dostępna w punktach realizujących szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.