Plaga kradzieży samochodów. Czy można skutecznie zabezpieczyć auto?

- Dawni złodzieje musieli mieć wiedzę, jak uruchomić auto, co gdzie przepiąć. To wymagało od nich dużych umiejętności. W tej chwili samochody mają ułatwić zwykłemu użytkownikowi, jego otwarcie i uruchomienie bez wyciągania kluczyków. Niestety, ułatwia to również pracę złodziejom – mówi policjant z wydziału do walki z przestępczością samochodową KSP w Warszawie.

Samochody giną z parkingów przy centrach handlowych, z ulic, z prywatnych posesji i garaży.

- Skradziono mi auto z parkingu pod blokiem. Dostałem powiadomienie na aplikację, że mój samochód się przemieszcza, wybiegłem na zewnątrz, ale samochodu już nie było. W aucie było zainstalowane dodatkowe namierzanie GPS, ale po dwóch minutach samochód zniknął z pola widzenia satelit– mówi Grzegorz Grzesik. I dodaje: - Mam system bezkluczykowy, ale kluczyć nie mógł być sczytany, ponieważ mam go w etui, które zapobiega sczytaniu z kluczyka. Ostatnio oglądałem program o tak zwanym Game Boy’u i zacząłem podejrzewać, że użyto tego urządzenia albo czegoś podobnego.

Game Boy to potoczna nazwa urządzenia elektronicznego, przy pomocy którego od kilku lat złodzieje kradną nowoczesne samochody wyposażone w system bezkluczykowy.

Działanie tego urządzenia, jak i wielu innych, używanych do kradzieży samochodów bada biegły sądowy Tomasz Dopadko.

- Pierwsze edycje tego urządzenia obsługiwały trzy marki, teraz jest to osiem czy dziewięć marek. Samochody z Azji są w czubie tych rozpracowanych – mówi Dopadko.

- Nie jesteśmy bezradny wobec kradzieży. Musimy mieć świadomość, że kradzieży samochodów w garnizonie warszawskim jest około 3 tys. rocznie. To duża skala. Dlatego może się wydawać, że to co robimy jest mało efektywne, ale to naprawdę przynosi efekty. Na tę chwilę mamy 300 samochodów mniej skradzionych niż rok temu. Skutecznie eliminujemy złodziei – zapewnia policjant z Warszawy.