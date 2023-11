Trwa pierwsze posiedzenie Sejmu

8:50

Inauguracyjne posiedzenie w samo południe otworzy marszałek senior, Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po odegraniu hymnu i przemówieniu prezydenta Andrzeja Dudy, prowadzący obrady odbierze ślubowanie od 460 posłów. Każdy z nich po wyczytaniu swojego nazwiska wstanie z miejsca i wypowie słowo: „ślubuję”. Może też do niego dodać zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Pierwszą decyzją parlamentarzystów nowej kadencji będzie wybór marszałka Sejmu. Kandydatów na tę funkcję może zgłosić grupa co najmniej 15 posłów, a wybór następuje bezwzględną większością głosów, w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów. Oznacza to, że do obsady tego stanowiska potrzeba przynajmniej 231 szabel.

To liczba jaką dysponuje dotychczasowa opozycja. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) oraz Nowa Lewica dysponują w sumie 248 sejmowymi mandatami. Z list rządzącego dotychczas Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu dostały się 194 kandydatów.

Nie wszyscy dołączą do klubu parlamentarnego PiS. Założenie własnego koła poselskiego zapowiedzieli przedstawiciele Kukiz’15. O takiej decyzji w rozmowie z portalem Wirtualna Polska poinformował związany z tą formacją poseł z Zamościa Jarosław Sachajko.

Przypomnijmy, że mające stworzyć rządzącą koalicję ugrupowania w piątek ogłosiły, że ich kandydatem na marszałka Sejmu będzie lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Po dwóch latach w tej roli ma go zastąpić współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze Polsat News, pierwsze posiedzenie Sejmu może zostać przedłużone do dwóch dni.

8:40 Jedni w drodze, inni już na miejscu

Posiedznie Sejmu rozpocznie się w samo południe. Większość lubelskich posłów jest już w stolicy. Nieliczni, tak jak Bartłomiej Pejo z Konfederacji na pierwsze posiedzenie dopiero wyruszyli z domu. Poseł ze Świdnika przed godziną 10 będzie przed gmachem na Wiejskiej gościem rozmowy Dziennika Wschodniego.

W drodze na pierwsze posiedzenie sejmu X kadencji. 🇵🇱💪 Widzimy się już o 12.00 @KONFEDERACJA_ pic.twitter.com/k9cJbUom7E — Bartłomiej Pejo (@bartlomiejpejo) November 13, 2023

8:10 Paweł Kukiz nie jest PIS-owcem

Paweł Kukiz w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM odniósł się do informacji, że nie wejdzie do klubu parlamentarnego PiS.

– Żeby wyjść, trzeba najpierw wejść. Nie jestem PiS-owcem i nigdy nie byłem – powiedział.

Kukiz zapowiedział, że podczas wyboru marszałka jeśli będzie miał do wyboru Elżbietę Witek z Prawa i Sprawiedliwości czy Szymona Hołownię z Polska 2050, zagłosuje na dotychczasową marszałek Sejmu. Zagłosuje też za utrzymaniem obecnego rządu premiera Mateusza Morawieckiego mimo, jak przyznał nepotyzmu, bufonady i arogancji. – Jestem za opcją prawicową i w tych kluczowych sprawach moje serce mam po prawej stronie – powiedział Paweł Kukiz.

Odnosząc się do kandydatury Szymona Hołowni na Marszałka Sejmu wyznał, że „Pan Hołownia nie zdaje sobie sprawy aspirując na ten urząd, że to jest misja samobójcza. To jest jego sprawa” – mówił.