Trwa pierwsze posiedzenie Sejmu. Posłowie wybrali nowego marszałka

15:35

Kolejnym krokiem będzie ustalenie liczby cżłonków prezydeium Sejmu. W tym celu ogłoszono dwugodzinną przerwę. Potrwa ona do godz. 17:30.

15:30

- Chcę, żebyśmy zbudowali nowy Sejm. Sejm szacunku. Niezależnie od ich płci. Czy są wierzący, czy niewierzący. Witajcie w Sejmie różnych Polaków. Wiwat wszystkie stany - mówił Hołownia. Zapowiedział też, że z jego kancelarii wyjedzie "sejmowa zamrażarka", a z budynku sejmowego znikną policyjne barierki. Przywrócone mają zostać regularne spotkania marszałka Sejmu z dziennikarzami i briefingi prasowe.

15:15

Nowym marszałkiem został Szymon Hołownia. Poparło go 265 posłów. Elżbieta Witek otrzymała 193 głosy.

14:55

Nie ma zaskoczenia. Na stanowisko marszałka Sejmu zgłosozno dwie kandydatury: dotychczasowej marszałek Elżbiety Witek (PiS) i lidera Polski 2050 Szymona Hołowni.

14:25

Chciałbym zaprosić wszystkich, którzy na tej sali będą budowali większość parlamentarną, aby poparli mój rząd, który będę starał się tworzyć – mówił Morawiecki. Po jego wystąpieniu marszałek senior zarządził 20-minutową przerwę. W tym czasie mają być zgłaszani kandydaci na stanowisko marszałka Sejmu.

13:50

Po zakończonym ślubowaniu głos zabrał premier mateusz Morawiecki. - Zgodnie z parlamentarnym obyczajem chciałem dzisiaj na ręce marszałka seniora z jednej strony sprawozdanie i dymisje, a z drugiej chciałem przedstawić naszym rodakom pokrótce panoramę ostatnich czterech lat, co udało sie zrobić, na co powinniśmy zwrócić uwagę - zaczął swoje przemówienie Morawiecki. Podsumowując ostatnia kadencję rządów PiS zaznaczył, że będzie się starać posłów do poparcia jego kandydatury na szefa rządu. Przypomnijmy, że taką misję powierzył mu prezydent Andrzej Duda, jako przedstawicielowi partii, która zdobyła najwyższe poparcie w październikowych wyborach.

13:01

Rozpoczęło się ślubowanie posłów. Po odczytaniu słów roty, każdy z parlamentarzystów wstanie z miejsca, mówiąc: „Ślubuję”. Do tego słowa będzie mógł dodać zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”. Nazwiska będą wyczytywane według kolejności zajmowanych miejsc.

12:44

Prezydent Andrzej Duda zakończył przemówienie słowami ze chce podać symbolicznie rękę wszystkim posłom i posłankom. Na sali słychać było aplauz.

Prezydent @AndrzejDuda w #Sejm: Tak jak w 2019 roku, tak i dziś chciałbym po zakończeniu swojego wystąpienia powtórzyć gest podania dłoni wszystkim liderom parlamentarnych ugrupowań.



Niech to będzie symboliczne zakończenie okresu kampanii.

Niech stanie się to dobrą tradycją w… pic.twitter.com/jgR3UP3zPB — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 13, 2023

12:41

Prezydent stwierdził, że organizacja Euro2012 była wielkim przedsięwzięciem i sukcesem dla Polski, a podobnym może być organizacja Igrzysk Olimpijskich.

12:35

- Nie zawaham się korzystać z prezydenckiego weta czy kierować spraw do Trybunału Konstytucyjnego. Obóz polityczny, z którego się wywodzę, przekonał się o tym nieraz - stwierdził prezydent.

12:33

Prezydent podkreśla ważność programów społecznych takich jak 500+ i programy dla emerytów, muszą zostać utrzymane.

12:21

- Łączy nas jeden cel. To ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. Dlatego z całego serca gratuluje paniom posłankom i paniom posłom wyboru. Chciałbym też zaapelować, abyście szanowali siebie nawzajem. Wyrazem tego powinno być to, by każdy klub parlamentarny miał przedstawiciela w Prezydium Sejmu - mówił podczas orędzia prezydent Andrzej Duda. Wspomniał tez o przestrzeganiu konstytucji.

12:14

Uroczyste orędzie wygłasza prezydent RP Andrzej Duda.

12:08

- Otwieram pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji - powiedział marszałek senior Marek Sawicki. Następnie cała sala odśpiewała hymn.

11:50

- Nie będzie zamrażarki w tym Sejmie. Wszystkie projekty, które wpłyną do laski marszałkowskiej i spełnią odpowiednie warunki, będą w Sejmie procedowane - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Szymon Hołownia z Polski 2050, który ma być nowym marszałkiem Sejmu. Zapowiedział, że nie poprze kandydatury Elżbiety Witek jako kandydatki na wicemarszałkinię Sejmu.

9:05

O godz. 9 w warszawskim Novotelu rozpoczęła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Na miejscu jest już m.in. Małgorzata Gromadzka z Biłgoraja, która po raz pierwszy zasiądzie w poselskich ławach (na zdjęciu z prawej z radną sejmiku wojeództwa lubelskiego Zofią Woźnicą). Działacze PO zatwierdzą umowę koalicyjną parafowaną w piątek przez Donalda Tuska.