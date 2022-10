Trwają poszukiwania 14-letniej Alicji. Czy jest z 33-letnim sąsiadem?

"On może być niebezpieczny"

Alicja to niepełnosprawna intelektualnie dziewczynka z autyzmem.

– Znam ją i wiem, że ona szuka kontaktu ze starszymi mężczyznami. To są zaburzenia. Ala jest podatna na sugestie, można nią manipulować, wmawiać różne rzeczy – podkreśla Rafał Iwański, znajomy rodziny, terapeuta osób niepełnosprawnych.

Zdaniem matki, Alicja uciekła lub została uprowadzona przez Dawida R., który był ich sąsiadem. 33-latek na początku tego roku wyszedł z więzienia i zaczął się interesować nastolatką. Spotykał się z nią, mimo sprzeciwu matki.

– Dopóki nie zaczęła się spotykać z tym facetem, wszystko było w porządku. Chodziła do szkoły, normalnie funkcjonowała. Kiedy tylko zobaczyłam nagranie, na którym się całują i zorientowałam, że coś ich łączy, od razu poszłam na policję. To było w marcu – opowiada Aleksandra Dłużniak, matka Alicji.

Dziewczynka miała wtedy 13 lat. Nagranie, na którym widać jak 33-latek całuje, obejmuje i przytrzymuje dziewczynkę, zrobiła starsza siostra Alicji.

– On może stosować wobec niej przemoc. Jest niebezpieczny. Bardzo martwię się o siostrę – mówi Sandra, siostra Alicji.

– Zabraniałam jej spotykać się z nim, ale uciekała. Zamiast do szkoły, chodziła tam. Miała do mnie pretensje, że zakazuję jej się z nim spotykać. Nie raz krzyczała do mnie, że mam jej dać spokój, że ona kocha Dawida i chce z nim być – dodaje matka 14-latki.

Poszukiwania

Alicja pochodzi z rozbitej rodziny, wychowywała ją matka. Kobieta przyznaje, że odkąd córka poznała Dawida, nie mogła sobie z nią poradzić. Ala często uciekała z domu, kobieta prosiła o pomoc policję.

– Ona zapewne nie wie, jak bardzo to przeżywam teraz. Tak jest przez niego manipulowana. To on ją do wszystkiego namówił – wyznaje matka 14-latki.

Wielokrotne interwencje zakończyły się dla Dawida zakazem kontaktowania się oraz zbliżania do Alicji na odległość mniejszą niż 50 metrów. To także nie przynosiło skutków.

– Chcę, żeby Alicja wróciła do domu cała i zdrowa. Chcę jej przekazać, że wszyscy na nią czekamy. Alicja, masz dopiero 14 lat. Bardzo proszę, wróć do domu – dodaje pani Aleksandra.

Od kilkunastu dni kobieta nie wie, co się dzieje z córką. Czy coś na temat zniknięcia nastolatki wie matka Dawida R.?

– Nie obchodzi mnie, co robi mój syn. Ma swoje lata, jest samodzielny – ucina krótko kobieta.

Dawid R., m.in. za kradzieże, rozboje i groźby wobec funkcjonariusza, przesiedział w więzieniu co najmniej cztery lata. We wrześniu tego roku został oskarżony przez prokuraturę o wykorzystywanie seksualne nieletniej Alicji.

– Na pewno doszło między nimi do zbliżenia. Byłam z córką u ginekologa, który potwierdził to badaniem – zaznacza matka 14-latki.

Policja do tej pory nie wierzy, że mogli uciec razem.

– Policjanci sprawdzają, czy małoletnia faktycznie uciekła z osobą dorosłą. Na teraz nie mamy przesłanek, które świadczyłyby o tym, że jest jakiekolwiek zagrożenie życia i zdrowia nieletniej – komentuje asp. Anna Oczkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.

Jeśli ktokolwiek widział Alicję, prosimy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Bytomiu.

– Straciłam córkę. Zmanipulował ją. Bardzo źle to znoszę, chcę, żeby wróciła cała i zdrowa – kończy pani Aleksandra.