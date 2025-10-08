Rodzina czeka na Tomasza. Mężczyzna z gminy Zakrzówek zaginął 4 października

Policja i rodzina proszą o pomoc w poszukiwaniach 40-letniego Tomasza Pietraszka. Mieszkaniec wsi Rudnik Drugi zaginął 4 października.
Policja podaje, że mężczyzna tego dnia o godz. 21 opuścił swoje miejsce zamieszkania w gminie Zakrzówek i do tej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Zabrał ze sobą telefon, ale obecnie jest wyłączony.
Pan Tomasz ma 186 cm wzrostu, niebieskie oczy i blond włosy. Można go rozpoznać po tatuażach, jeden z tyłu głowy za lewym uchem przedstawia krzyż, a drugi za lewym przedramieniu to płomienie.
Policja prosi, by osoby, które posiadają informacje na temat zaginionego skontaktowały się z komendą w Kraśniku, pod numerem 478124210. Policja gwarantuje anonimowość.