Rowerem po ekspresówce

Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się 23-letni rowerzysta, który pod drodze krajowej S19 poruszał się rowerem.
Do zdarzenia doszło pod koniec października na drodze ekspresowej S19 w kierunku Lublina. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała policję, że pasem drogi porusza się rowerzysta.
- Mundurowi ustalili, że 23-letni mieszkaniec Lublina w chwili podjętej interwencji, znajdował się na pasie zieleni. Rowerzysta został przebadany na zawartość alkoholu - informuje aspirant Marzena Sałata z kraśnickiej policji. Dodała, że wynik był negatywny.
Mężczyzna tłumaczył się tym, że podczas jazdy zmęczył się i postanowił odpocząć na pasie zieleni. Za swoje zachowanie otrzymał mandat i został eskortowany przez policjantów by nie mógł kontynuować swojej podróży.
- Wszystkim cyklistom przypominamy, że drogi ekspresowe i autostrady są całkowicie wyłączone z ruchu rowerowego i pieszego, a wjazd na nie może skończyć się tragicznie - podkreśla aspirant Sałata.