Wypadek na trasie Lublin-Chełm. Droga zablokowana

W środę nad ranem doszło do wypadku na drodze krajowej nr 12. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.
Według informacji przekazanych przez Punkt Informacji Drogowej w miejscowości Stróża-Kolonia na trasie Lublin-Chełm doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policja.
Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana.
- Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia i prowadzą akcję ratunkową. Zalecany objazd przez DW829 i drogi lokalne przez miejscowości Cyganka, Majdan Brzezicki - czytamy w komunikacie PID.
Na razie nie ma informacji o ofiarach i rannych. Utrudnienia mogą potrać nawet 4 godziny.