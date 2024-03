Kasa od burmistrza za sportowe sukcesy (lista stypendystów)

Uroczystość wręczenia wręczenia stypendiów młodym krasnostawskim sportowcom odbyła się we wtorek (19 marca). Pieniądze dla docenionych w tym roku przez burmistrza będą wypłacone na początek z wyrównaniem od stycznia, a kolejne transze mają do nich trafiać w następnych miesiącach. Kto otrzymał finansowe wsparcie? Pełna lista poniżej.

1. Kacper Kończyński - zapaśnik LMKS Krasnystaw (rocznik 2009). Sukcesy: II miejsce w kat. do 75 kg. na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików we Włodawie (07.10.2023). Członek kadry wojewódzkiej młodzików.

2. Mateusz Matysiak - zapaśnik LMKS Krasnystaw (rocznik 2011). Sukcesy: III miejsce w kat. do 41 kg. na Mistrzostwach Polski Młodzików w Staszowie (03-05.11.2023), III miejsce w kat. do 41 kg. na Międzywojewódzkich Mistrzostwach młodzików we Włodawie (07.10.2023). Członek kadry wojewódzkiej młodzików.

3. Konrad Olech - zapaśnik LMKS Krasnystaw (rocznik 2010). Sukcesy: I miejsce w kat. do 38 kg. na Mistrzostwach Polski do lat 15 w Kielcach (26-28.05.2023), III miejsce w kat. do 38 kg. na Mistrzostwach Polski Młodzików w Staszowie (03-05.11.2023), III miejsce w kat. do 38 kg. na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików we Włodawie (07.10.2023). Członek kadry wojewódzkiej młodzików.

4. Natalia Mazurek - zawodniczka Klubu Taekwondo Sokół Krasnystaw (rocznik 2013). Sukcesy: III miejsce w walkach (kyorugi) na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Sierpcu (21.10.2023)

5. Julia Marek - zawodniczka Klubu Taekwondo Sokół Krasnystaw (rocznik 2008). Sukcesy: III miejsce w walkach w kat. do 44 kg. na Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorek w Kórniku (26-28.05.2023). Powołana do kadry wojewódzkiej.

6. Maja Tubilewicz - zawodniczka Klubu Taekwondo Sokół Krasnystaw (rocznik 2013). Sukcesy: I miejsce w walkach (kyorugi) na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Sierpcu (21.10.2023), I miejsce w dwuboju technicznym. Powołana do kadry wojewódzkiej.

7. Julia Tałanda - zawodniczka Klubu Taekwondo Sokół Krasnystaw (rocznik 2013). Sukcesy: III miejsce w walkach (kyorugi) na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Sierpcu (21.10.2023). Powołana do kadry wojewódzkiej.

Podczas wtorkowej uroczystości specjalnie przygotowane listy gratulacyjne otrzymali również trenerzy młodych sportowców: Grzegorz Brodzik z Sokoła Krasnystaw oraz Adam Swatek i Przemysław Swatek z LMKS Krasnystaw, a także rodzice stypendystów.