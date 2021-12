Poznaj wyjątkowe sposoby na organizacje niezapomnianych chrzcin!

Cukiernia Williams to doskonałe miejsce na znalezienie inspiracji! Jeżeli chcesz, możesz wymyślić również zabawy dla gości, w których wszyscy goście zaangażują we wspólne przygotowanie czegoś dla Twojego malucha. Nie zapomnij również o tym, że to dziecko jest najważniejsze tego dnia. Niezależnie od tego, w jakim miejscu będziesz organizować przyjęcie – najważniejsze jest skupienie na dziecku. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy Ci krok po kroku jak przygotować niezapomniane przyjęcie z okazji chrztu dziecka. Zapewniamy, że nasze sposoby przypadną Ci do gustu i sprawią, że wszyscy zebrani goście na długo zapamiętają ten wyjątkowy dzień.

Kiedy zorganizować chrzciny i jak wybrać rodziców chrzestnych?

Data chrzcin oraz wybór właściwych osób, które przez resztę życia będą pełnić funkcję rodziców chrzestnych naszych dzieci, nigdy nie jest łatwym wyborem. Warto wobec tego wszystko dokładnie przemyśleć już na samym początku. Jeśli chodzi o wiek, w jakim powinno być dziecko – nie ma żadnej ustalonej reguły, chociaż najczęściej, uroczystość ta przypada na 2-6 miesiąc życia malucha. Warto wziąć również pod uwagę porę roku, w jakiej zamierzamy ochrzcić naszą pociechę. Cieplejsze miesiące pozwolą gościom na łatwiejsze dojechanie pod wyznaczony adres, a dziecko również na pewno będzie czuło się znacznie lepiej.

Jeśli chodzi o wybór rodziców chrzestnych – to my sami wiemy najlepiej, kto sprawdzi się w tej roli. Nie warto podążać za głosami innych osób, mówiących, że należy wybrać kogoś z rodziny. Zdarza się, że z członkami rodziny mamy znacznie mniejszy kontakt niż z bliskimi przyjaciółmi, którzy są przy nas w najważniejszych chwilach życia. Najważniejszym wymogiem jest to, aby osoba, którą wybierzemy, miała ukończone 16 lat oraz przyjęła chrzest, pierwszą komunię oraz bierzmowanie. Powinna być również praktykującym katolikiem. Pamiętaj również, że wszystkie te wybory powinny być kierowane nie tylko logiką, ale również sercem.