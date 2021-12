Zbliża się przyjęcie urodzinowe? Wybierz wymarzony tort dla dziecka!

Najważniejsze jest jednak to, aby tort dla dziecka został przygotowany z najwyższej jakości składników, a także z uwzględnieniem specyficznych wymagań żywieniowych. Wiele cukierni artystycznych, tworzących torty urodzinowe dla dzieci na zamówienie oferuje opcje wegańskie, bezglutenowe, czy bez dodatku cukru, dzięki czemu nie musisz przejmować się dodatkowymi ograniczeniami.

Wielu rodziców zastanawia się nad tym, jak ozdobić tort dla dziecka. Niestety nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na to pytanie, ponieważ każdy maluch ma zupełnie inne zainteresowania. Oczywiście możesz zdecydować się na klasyczny, śmietanowy tort dla dziecka udekorowany owocami i czekoladą, jednak istnieje tak wiele ciekawych opcji, że z pewnością nie będziesz chciał się ograniczać, a widząc szczęście swojego malucha, będziesz mieć świadomość, że dokonałeś dobrego wyboru.

Jeżeli chcesz sprawić swojemu dziecku słodki prezent – zapraszamy do naszego krótkiego poradnika, w którym pomożemy Ci dobrać odpowiedni smak tortu oraz podpowiemy, jakie dekoracje sprawdzą się najlepiej na urodzinowym torcie!

Najlepsze torty dla dzieci to te o zrównoważonym smaku

Paleta smaków w profesjonalnych cukierniach jest właściwie nieograniczona. Możesz wybierać spośród klasycznych opcji takich jak truskawka, porzeczka, czy wiśnia, ale także mniej oczywistych jak mango, banan lub cytryna. Tort dla dzieci powinien być jednak dość delikatny i uniwersalny w smaku. Nie może być zbyt słodki, aczkolwiek wybieranie bardziej wytrawnych, czy wyrazistych opcji również nie będzie najlepszą decyzją. W tym wypadku najlepiej będzie postawić na sprawdzone rozwiązania, uwielbiane przez dzieciaki takie jak:

Krem śmietankowy – najbardziej uniwersalny smak, sprawdzający się przy większości połączeń.

Krem z białą czekoladą – najlepiej sprawdzi się w towarzystwie musu malinowego, porzeczkowego, czy wiśniowego, a także konfitur lub frużelin.

Krem czekoladowy – doskonale współgra z kwaśnymi konfiturami oraz delikatnymi musami, przełamującymi słodycz czekolady.

Smak musi być przede wszystkim delikatny i zrównoważony – nigdy przesadzony. Jeżeli Twoje dziecko szczególnie lubi jakiś owoc, czy słodycz, również możesz pójść tym tropem i poprosić cukierników o dodanie ich do wypieku.

Niektórych smaków natomiast lepiej unikać, wybierając tort dla dzieci. Mowa tutaj przede wszystkim o gorzkiej czekoladzie, kremach o smaku alkoholi, orzechach, czy kawie. Profesjonalna obsługa w wybranej przez Ciebie cukierni również bez wątpienia postara się doradzić lub odradzić w sprawie konkretnych wyborów, aby zamówione przez Ciebie ciasto, jak najlepiej spełniło swoje zadanie na imprezowym stole i przez żołądek trafiło aż do serc zebranych gości!

Ogólnie rzecz biorąc, możemy stwierdzić, że jeśli chodzi o torty urodzinowe dla dzieci, nie powinno się szczególnie szaleć w kwestii smaku. Zdecydowanie na więcej możesz sobie za to pozwolić w sprawie dekoracji. To właśnie one są najważniejsze dla większości maluchów!

„Mamooo, ja chce tort z królewną!” – czyli kilka słów o dziecięcych wymaganiach

Każdy dobrze wie, że dzieci potrafią mieć setki zainteresowań, darzyć równie ogromną sympatią całą listę bajek, a dodatkowo co chwilę zmieniać zdanie. Na pewno nie ułatwi to wybrania prezentu, który po miesiącu nie trafi w kąt, na stertę porzuconych zabawek. Z tortem sprawa wygląda jednak nieco inaczej, bo przecież nie zamierzamy odstawiać go do lodówki na kilka tygodni, raczej od razu po zdmuchnięciu świeczek kroimy go i zjadamy. Jest to wobec tego coś w rodzaju tymczasowego prezentu, a przynajmniej – może być, jeżeli wybierzemy odpowiednie ozdoby, w których nasza pociecha się zakocha!

Tort urodzinowy dla chłopca zazwyczaj będzie zawierał figurki ulubionych superbohaterów, samochodów, czy innych maszyn. Tort dla dziewczynki z kolei często obejmuje wielokolorowe elementy, najczęściej w pastelowych odcieniach, a to wszystko w towarzystwie brokatu, ulubionych księżniczek, postaci z bajek, czy jednorożców. Nie zapominajmy jednak o tym, że każde dziecko jest zupełnie inne, dlatego też ciasto z danymi dekoracjami nie musi wcale przypaść do gustu Twojemu maluchowi. Co robić w takiej sytuacji? Najlepszą opcją będzie zapytanie dziecka o zdanie. Możecie zrobić z tego ciekawą zabawę, w której zadaniem malucha będzie narysowanie swojego wymarzonego tortu kredkami lub farbami. Zarówno tort dla chłopca, jak i tort dla dziewczynki nie mają żadnych określonych właściwości. Ten wybór wiąże się przede wszystkim z zainteresowaniami dziecka, dlatego też nie powinniśmy pomijać go podczas podejmowania tej decyzji.

Inną kwestią są natomiast smaki. Na pewno nietrudno jest Ci sobie wyobrazić, jakiego wyboru dokonuje Twoja pociecha zapytana o preferowany smak swojego urodzinowego deseru. Tort czekoladowy, z czekoladową polewą, czekoladowymi ciasteczkami, żelkami i bitą śmietaną może nie być najlepszym pomysłem. Oczywiście możesz zapytać dziecka, jaki smak ciasta chciałoby dostać, jednak warto wziąć przy tym sporą poprawkę. Przykładowo, jeżeli dziecko zamarzy sobie tort czekoladowy – wybierz wypiek z czekoladowym biszkoptem i delikatną masą lub kremem oraz owocową konfiturą, lub frużeliną, która doskonale zrównoważy słodycz. Ponownie podpowiadamy, aby dopytać pracowników cukierni, na której ofertę się zdecydujesz. Z pewnością pomogą Ci wybrać najlepszą opcję oraz dopasować tort dla dziecka do Waszych wspólnych oczekiwań.

Czy istnieją uniwersalne torty dla dzieci, które się sprawdzają?

Tak jak wspominaliśmy, do tego typu wypieków można zaliczyć klasyczne ciasta z masą śmietanową i owocami. Jeżeli natomiast oczekujemy czegoś więcej, aczkolwiek sami nie potrafimy sprecyzować naszych wymagań – możemy zdecydować się na wybranie uniwersalnego wariantu tortu przygotowanego przez cukiernię artystyczną. Na stronie internetowej http://art.sarzynski.com.pl/oferta/torty/torty-dla-dzieci znajdziesz niezwykłe inspiracje oraz stosunkowo neutralne opcje ciast, które jednocześnie zachwycają swoim wyglądem. Możesz wybrać zarówno tort urodzinowy dla dziewczynki, jak i tort dla chłopca, które na pewno zachwycą zarówno małych jubilatów, jak i zebranych gości. Skorzystanie z gotowego projektu, stworzonego przez cukierników może być dobrym wyborem również w sytuacji, kiedy nie tort ma być częścią niespodzianki, w związku z czym nie chcemy angażować dziecka w żaden element przygotowań. Torty dla dzieci tworzone przez cukiernie artystyczne według własnych projektów mogą być również świetną opcją na urodziny dla mniejszych dzieci, które nie mają jeszcze swoich ulubionych bajek, czy postaci. Taki tort dla dziecka bazuje zazwyczaj na pastelowych barwach, delikatnych smakach i subtelnych dekoracjach takich jak misie, kwiatuszki, prezenty, balony, czy wózki dziecięce.

Bez względu na to, jaki tort dla dziecka wybierzesz, postaw na doświadczoną cukiernię, tworzoną przez ludzi z pasją. Taki profesjonalny zespół z pewnością stworzy dla Twojego malucha coś niesamowitego, korzystając przy tym z najwyższej jakości składników takich jak belgijska czekolada, mąka z polskich zbóż, czy naturalne masło i jaja. Tort dla dzieci powinien przede wszystkim wyglądać i smakować zachwycająco. Spełnij marzenia swojej pociechy i podaruj mu ciasto urodzinowe, które zapamięta na długie lata!