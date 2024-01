Na trasie Łęczna - Lublin (DK 82) w Zofiówce ok. 13.40 doszło do dachowania pojazdu osobowego, na miejscu pracują służby ratunkowe, trwa ustalanie przyczyn wypadku, na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Punkt Informacji Drogowej podaje, że utrudnienia potrwają ok. 3 godzin. Jeśli możecie - omijajcie tę trasę.