Gdzie jest Radosław Kozłowski? 31-latek z Łęcznej przepadł bez wieści

Lekarze rozwieją wątpliwości rodziców. Chodzi o poważne schorzenie

„Oswoić skoliozę – konferencja nie tylko dla rodziców” ma pomóc w zrozumieniu choroby, przedstawieniu form leczenia i obalenia mitów. Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń w gronie lekarzy, rodziców dzieci i seniorów. Zapisy potrwają do 5 kwietnia.