Kiedy rodzice Karola wybudowali dom, chłopiec wyprowadził się z Łęcznej. Z Danielem spotykał się jednak regularnie. Zdarzało się, że zażywali wspólnie narkotyki. Opiekunowie Daniela nieprzychylnie patrzyli na tę przyjaźń i wypraszali kolegę, kiedy zastawali go w swoim domu. Uważali, że Karol ma na ich podopiecznego zły wpływ.

Co wynika z ustaleń prokuratury, która zajmuje się tą sprawą? Śledczy ustalili, że Karol od wczesnej młodości źle się zachowywał i dlatego kilkukrotnie przebywał w ośrodkach terapeutycznych. Ponieważ nie przestrzegał regulaminów, był z nich wyrzucany. Później dorabiał sobie sprzedażą substancji psychoaktywnych.

Z kolei Daniel mimo że prosili go o to opiekunowie, nie chciał rozpocząć leczenia związanego z uzależnieniem od narkotyków. Gdy wielokrotne prośby nic nie dawały, opiekunowie postanowili wykorzystać ostatnią szansę zmobilizowania chłopaka do zawalczenia o siebie – poprosili go o opuszczenie domu. I to na nic się jednak nie zdało. Narkotyki były obecne w życiu obu młodych mężczyzn. Przechowywane miały być one m.in. w słoikach schowanych w dziupli jednego z drzew rosnących nad Wieprzem.

Spotkanie na cmentarzu

26 marca ubiegłego roku Daniel był ze swoją partnerką na cmentarzu w Rudniku. Tam spotkali Karola. Wspólnie pojechali do Warszawy. Po co? Tego śledczy nie ustali. Wiadomo jedynie, że gdy wrócili pod cmentarz, Karol zażądał od kobiety kluczyków od auta.

– Gdy ta odmówiła, zaczął bez ostrzeżenia bić ją pięściami po twarzy, a następnie, gdy się przewróciła kopał po głowie i tułowiu. Daniel odciągnął agresora od kobiety, która straciła przytomność – czytamy w akcie oskarżenia. Dalej informacja, że chłopak odwiózł kobietę do szpitala. Zostawił ją tam, a sam pojechał na stacje benzynową. Zatankował za 423, 84 zł i odjechał niepłacąc. Wrócił po kobietę, która – wbrew zaleceniom lekarzy mówiącym, że ma ostry krwiak przymózgowy – wypisała się na własną prośbę.

Co działo się później? W akcie oskarżenia można znaleźć informację o zabraniu narkotyków z dziupli oraz o tym, że Karol przekazywał je nieustalonym osobom. Jest też informacja o tym, że chłopak rulonem z banknotów zażywał narkotyki. I o tym, że zatrzymała ich drogówka, bo przyjechali podwójną linię ciągłą i nie mieli zapiętych pasów. Daniel dostał wtedy dwa mandaty. Nie zrobiło to na nim chyba większego wrażenia, bo tego dnia znowu pojechali do Warszawy. Co warto odnotować, tego samego dnia w historii wyszukiwarki internetowej telefonu Karola zadano dwa pytania: „krwiak mózgu co to” oraz „ile grozi za pobicie”.

Po północy Daniel zadzwonił do swoich opiekunów. Zażądał od nich 2,5 tys. zł. Tyle pieniędzy dołożył do samochodu, którym jeździli mężczyźni, a którego był współwłaścicielem. Powiedział, że pieniądze chce przeznaczyć na leczenie odwykowe, na które chciał się zgłosić 28 marca. Gotówkę otrzymał i od razu przekazał Karolowi.

Alkohol i nóż

Zamiast na odwyk mężczyzna pojechał do Karola. Zażywali narkotyki, a nad ranem pojechali na stację benzynową po alkohol. Pili pod wiatą przy stadionie piłkarskim. Tam doszło do kłótni.

– Daniel zaczął mieć pretensje do Karola. Z nieznanych przyczyn zaczął go bić, przewrócił na ziemię, następnie kopał po głowie. Korzystając z chwili przerwy, oskarżony uciekł do domu – czytamy w akcie oskarżenia. – Karol zaczął się myć, gdy usłyszał z łazienki, że ktoś się dobija się do drzwi wejściowych. To był Daniel.

Stukanie i krzyk obudziły 10-letnią siostrę Karola. Brat kazał jej wrócić do pokoju. Sam poszedł do kuchni. Z szuflady wziął nóż o długości 30 cm, z którym podszedł pod drzwi tarasu. Chwilę rozmawiał z Danielem przez zamknięte drzwi. Następnie otworzył i uderzył ostrzem noża w prawą stronę klatki piersi mężczyzny. Rana była bardzo głęboka. Uszkodziła m.in. przeponę, wątrobę i nerkę. Mężczyzna miał jeszcze siłę iść. Po drodze wyjął z kieszeni telefon i zakrwawioną dłonią wybrał numer alarmowy. Powiedział, że potrzebuje karetki, bo „dostał kosę” i ma „nóż wbity w żebra”. Potem usiadł na murku przy ogrodzeniu cmentarza. Wtedy podszedł do niego Karol.

– Wcześniej odłożył nóż za wiatą z kontenerami na śmieci na podwórku. Z telefonu pokrzywdzonego zadzwonił na numer alarmowy informując, że „kolega zranił się z nożem”. Następnie ułożył pokrzywdzonego na kostce brukowej na podjeździe cmentarza i zdjął mu odzież wierzchnią – ustalili śledczy.

Pogotowie zabrało Daniela do szpitala. Już wtedy znajdował się w stanie ciężkim. Nie udało się zrozumieć, co próbował powiedzieć. Zmarł w nocy z 7 na 8 kwietnia.

Z zamiarem bezpośrednim

Karol powiedział policjantom, że siedział na murku z kolegą, gdy tuż obok zatrzymało się BMW. Mówił, że nawet pamięta część tablicy rejestracyjnej. Opowiadał, jak ubrani byli agresorzy. Jeden z nich miał zażądać od niego papierosa, a gdy odmówił – zacząć go bić. W pewnej chwili miał też wyjąć nóż, ugodzić nim Daniela. Wtedy mężczyźni mieli uciec.

Ta wersja wydarzeń szybko została jednak wykluczona. Po jakimś czasie Karol przyznał się do winy. Podawał jednak różne wersje wydarzeń. Nie było w nich jednak m.in. ani kobiety, ani jej pobicia. Była za to informacja, że działał w obronie koniecznej, ze strachu o siebie i swoją siostrę.

Śledczy nie uwierzyli. Uznali, że „oskarżony ma interes w przerzucaniu odpowiedzialności na zmarłego” i „niewątpliwie czyni to w celu uniknięcia odpowiedzialności. Oskarżony potrafi dobrze kłamać i czyni to bez wahania dla osiągnięcia własnej kiedy korzyści. Wyjaśnienia stanowią przyjętą przez niego linię obrony”.

– Działał z bezpośrednim zamiarem. Nie można mówić o obronie koniecznej, chociażby z uwagi na to, iż oskarżony powodowany chęcią odwetu za wcześniejsze pobicie przez pokrzywdzonego zachowywał się bardzo logicznie i w sposób przemyślany zabrał z szuflady kuchennej nóż. Jak sam stwierdził, rozmawiał z pokrzywdzonym przez chwilę przez zamknięte drzwi tarasowe i wcale nie musiał ich otwierać jednocześnie tworząc warunki do bezpośredniej konfrontacji z nieuzbrojonym pokrzywdzonym. W sytuacji poczucia zagrożenia o siebie i swoją siostrę nic nie stało na przeszkodzie, żeby wezwał pomoc. Takie zachowanie byłoby racjonalne – czytamy w akcie oskarżenia, który wpłynął właśnie do Sadu Okręgowego w Lublinie. Mężczyzna odpowie za zabójstwo, posiadanie substancji psychoaktywnych i pobicie Kobiety.

Lekarze uznali, że w chwili zabójstwa Karol G. był w pełni poczytalny. Na jego zachowanie mógł mieć wpływ narkotyk, który wcześniej przyjmował. Powoduje on pobudzenie i obniżenie kontroli zachowania ale „okoliczność ta pozostaje bez wpływu na poczytalność oskarżonego”.

Proces Karola G. rozpocznie się 19 kwietnia.