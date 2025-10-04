Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

W sobotnie przedpołudnie w Urzędzie Miasta Lubartów odbyła się uroczystość, która zgromadziła pary z miasta i gminy świętujące ponad pół wieku wspólnego życia. Wydarzenie upłynęło w atmosferze wzruszeń, wdzięczności i uznania dla małżonków, którzy od dziesięcioleci pielęgnują swoje przysięgi.
Wśród uhonorowanych znaleźli się mieszkańcy zarówno miasta, jak i gminy Lubartów. Szczególnym powodem do dumy była obecność aż siedmiu par z gminy, które stanowiły najliczniejszą grupę jubilatów. Ich długoletnie związki są nie tylko dowodem miłości, ale też symbolem trwałości rodzinnych więzi i lokalnej wspólnoty.
Gratulacje jubilatom złożyli burmistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik oraz wójt gminy Lubartów Jarosław Budka, który wręczył parom pamiątkowe dyplomy. W uroczystości uczestniczyli również przewodniczący Rady Gminy Mariusz Goluch oraz przewodniczący Rady Miasta Tomasz Krówczyński. W swoich wystąpieniach podkreślali, że tak długie małżeństwa to nie tylko piękna historia, lecz przede wszystkim codzienna praca, wyrozumiałość i wzajemne wsparcie.
Z rąk burmistrza pary otrzymały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP, a także kwiaty i drobne upominki. Nie zabrakło wspólnych zdjęć, oklasków i chwil wzruszenia.
Jubilaci z gminy Lubartów:
-
Krystyna i Zdzisław Kozieł – 61. rocznica ślubu,
-
Krystyna i Bogdan Augustyniak – 52. rocznica,
-
Wanda i Jan Dejnek – 52. rocznica,
-
Zofia i Jan Gontarczyk – 51. rocznica,
-
Janina i Marian Dejko – 51. rocznica,
-
Wiesława i Janusz Włodarczyk – 51. rocznica,
-
Janina i Stanisław Jabłońscy – 51. rocznica.
Jubilaci z miasta Lubartów:
-
Alicja i Jan Szczepańscy – 56. rocznica,
-
Regina i Marian Jędryszka – 51. rocznica,
-
Teresa i Stanisław Wierzchoń – 51. rocznica.
Po części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek. Była to okazja do rozmów, wspomnień i radosnego świętowania wspólnie przeżytych lat.
Uroczystość stała się pięknym wyrazem wdzięczności dla tych, którzy od dziesięcioleci pokazują, że miłość, cierpliwość i wzajemne zaufanie to fundament trwałego związku.