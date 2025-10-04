Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

Wśród uhonorowanych znaleźli się mieszkańcy zarówno miasta, jak i gminy Lubartów. Szczególnym powodem do dumy była obecność aż siedmiu par z gminy, które stanowiły najliczniejszą grupę jubilatów. Ich długoletnie związki są nie tylko dowodem miłości, ale też symbolem trwałości rodzinnych więzi i lokalnej wspólnoty.

Gratulacje jubilatom złożyli burmistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik oraz wójt gminy Lubartów Jarosław Budka, który wręczył parom pamiątkowe dyplomy. W uroczystości uczestniczyli również przewodniczący Rady Gminy Mariusz Goluch oraz przewodniczący Rady Miasta Tomasz Krówczyński. W swoich wystąpieniach podkreślali, że tak długie małżeństwa to nie tylko piękna historia, lecz przede wszystkim codzienna praca, wyrozumiałość i wzajemne wsparcie.

Z rąk burmistrza pary otrzymały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP, a także kwiaty i drobne upominki. Nie zabrakło wspólnych zdjęć, oklasków i chwil wzruszenia.

Jubilaci z gminy Lubartów:

Krystyna i Zdzisław Kozieł – 61. rocznica ślubu,

Krystyna i Bogdan Augustyniak – 52. rocznica,

Wanda i Jan Dejnek – 52. rocznica,

Zofia i Jan Gontarczyk – 51. rocznica,

Janina i Marian Dejko – 51. rocznica,

Wiesława i Janusz Włodarczyk – 51. rocznica,

Janina i Stanisław Jabłońscy – 51. rocznica.

Jubilaci z miasta Lubartów:

Alicja i Jan Szczepańscy – 56. rocznica,

Regina i Marian Jędryszka – 51. rocznica,

Teresa i Stanisław Wierzchoń – 51. rocznica.

Po części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek. Była to okazja do rozmów, wspomnień i radosnego świętowania wspólnie przeżytych lat.

Uroczystość stała się pięknym wyrazem wdzięczności dla tych, którzy od dziesięcioleci pokazują, że miłość, cierpliwość i wzajemne zaufanie to fundament trwałego związku.