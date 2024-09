Dostali dodatkowe 110 milionów złotych na drogi. Drugie tyle będą musieli wyłożyć z własnej kieszeni

W Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie umowy na dofinansowanie w ramach naboru uzupełniającego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg we wtorek podpisali przedstawiciele 40 samorządów - 7 szczebla powiatowego i 33 gminnego.

– To program, który pozwala na zwiększenie dostępności komunikacyjnej, zwiększenie wartości inwestycyjnej terenów, zwiększenie dostępności do usług publicznych dla mieszkańców. Wiemy, że sytuacja finansowa samorządów nie rozpieszcza, że samorządowcy dokładnie oglądają każdą wydaną złotówkę. Podpisanie umów na dofinansowanie budowy dróg to moment, kiedy przynajmniej w części budżet samorządów może zostać przez Budżet Państwa odciążony - wojewoda Krzysztof Komorski mówił do przedstawicieli samorządów, chwilę przed wręczeniem umów na dofinansowanie dróg, dodają, że zawsze jest otwarty na wszelkiego rodzaju uwagi czy sugestie samorządowców. - Po to, żeby tego typu programy jak najbardziej odpowiadały potrzebom i możliwościom gmin, miast czy powiatów. Wszystkie te sugestie na bieżąco przekazujemy do Ministerstwa Infrastruktury, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i wszystkich innych podmiotów zaangażowanych merytorycznie. Chciałbym, żebyście Państwo – Samorządowcy – tak nas traktowali: jesteśmy dla Was, jesteśmy Waszym partnerem i jesteśmy z tego powodu dumni – podkreślił wojewoda lubelski.