Duże wahania temperatury, a nawet przymrozki. Prognoza pogody na najbliższe dni

Dzisiaj temperatura w Lublinie sięgnie nawet 27 st. C między godz. 16 a 17. Synoptycy przewidują, że może spaść niewielki deszcz. Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że burze z gradem ominą woj. lubelskie. Takich zjawisk pogodowych możemy spodziewać się dzisiaj na północnym-wschodzie oraz na południowym-zachodzie kraju. W naszym regionie może za to mocniej powiać - jak podaje IMGW, w porywach do 70 km/h.

Zmianę aury przyniesie natomiast następny dzień. Jutro temperatura w Lublinie może spaść nawet do 2 st. C między godz. 7 a 10. W kolejnych godzinach nieznacznie wzrośnie - do 10 "kresek" powyżej "zera". Może spaść deszcz. Z kolei w "orientacyjnej prognozie zagrożeń" IMGW podaje, że w nocy możemy spodziewać się przymrozków i silnego wiatru.

- Prognozuje się w nocy spadek temperatury do 0 st. C, przy gruncie do -3 st. C. Prognozuje się wystąpienie początkowo w dzień silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z północnego zachodu - czytamy na stronie Instytutu.

W środę temperatura w Lublinie wzrośnie do 14 st. C między godz. 15 a 16, a słońce schowa się za chmurami. IMGW ostrzega, że w nocy mogą wystąpić przymrozki - do -3 st. C przy gruncie.