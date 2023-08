Kajakiem po Bugu. Warto zajrzeć do Różanki

Trasa spływu zależy od indywidualnego życzenia uczestników i może wynieść nawet od sześciu do ośmiu godzin.

– Startujemy z miejscowości Zbereże i płyniemy poprzez Sobibór, graniczny trójstyk Polska-Ukraina-Białoruś, Orchówek do Włodawy. Ta trasa liczy 36,5 kilometra. Z Włodawy można płynąć dalej przez Suszno, Szuminkę do Kuzawki, a stąd kolejne 37 km nawet aż do Kodnia. Oczywiście, gdy ktoś bierze udział w spływie po raz pierwszy czy płynie z dziećmi nie będzie porywał się na kilkugodzinną eskapadę. Zawsze pomagam w doborze trasy, zapewniam kajaki, wiosła, kamizelki i transport. Najczęściej proponuję spływ z trójstyku do Różanki. To 22 kilometry, ale jak ktoś nie daje rady, to można zakończyć wcześniej. Trzeba pamiętać, że Bug to rzeka graniczna, należy płynąć bliżej polskiej strony. Nie wolno zatrzymywać się i wychodzić na stronę naszych sąsiadów – mówi Omelczuk,