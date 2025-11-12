Lekcje z wojskiem w lubelskich szkołach. Uczą, jak reagować w kryzysie

W tym roku zajęcia poprowadzone przez terytorialsów trafią do 71 szkół województwa lubelskiego – od podstawówek po technika, licea i szkoły branżowe. Uczniowie uczą się, jak rozpoznać sygnały alarmowe, udzielać pierwszej pomocy, reagować w sytuacjach zagrożenia czy bronić się przed dezinformacją.

– To lekcje, które uczą myśleć i reagować, ale też pokazują, że bezpieczeństwo to coś bardzo praktycznego. Nie chodzi o teorię, tylko o działanie – jak wezwać pomoc, jak się ewakuować, jak zatamować krwotok. Dają młodym ludziom wiedzę, która może przydać się w każdej sytuacji: od pożaru po zagrożenie w sieci. Dzieciaki są ciekawe wszystkiego, więc w ramach zajęć pokazujemy im też podstawowy sprzęt wojskowy – maskę przeciwgazową, hełm, kamizelkę czy pakiet medyczny IPMed. To świetna okazja, by pokazać, że wojsko to nie tylko ćwiczenia, ale przede wszystkim ludzie, którzy pomagają – mówi szer. Sebastian, instruktor z 22 Dęblińskiego Batalionu Lekkiej Piechoty.

Program stawia na praktyczną naukę bezpieczeństwa – zamiast wykładów są ćwiczenia, symulacje i rozmowy. Zajęcia prowadzą żołnierze, którzy mają nie tylko doświadczenie szkoleniowe, ale też predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Wśród nich są pedagodzy, ratownicy medyczni, nauczyciele akademiccy i instruktorzy KPP.

W szkołach ponadpodstawowych zaplanowano także spotkania z weteranami misji zagranicznych, którzy dzielą się doświadczeniem z pracy w międzynarodowym środowisku i mówią o odwadze, odpowiedzialności oraz solidarności w trudnych sytuacjach.

Ogólnopolski projekt potrwa do 19 grudnia 2025 roku. W tym czasie setki uczniów z Lubelszczyzny zdobędą wiedzę, która pomoże im zachować spokój i bezpieczeństwo w każdej sytuacji.