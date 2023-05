Oto najlepsi młodzi piłkarze Lubelszczyzny! Znamy wyniki finału znanego konkursu (zdjęcia)

Finały wojewódzkie Pucharu Tymbarku w województwie lubelskim w kategoriach U-10 i U-12 odbyły się w Międzyrzecu Podlaskim (finał roczników z kategorii U-8 został przeniesiony na 30 maja – red.).

Wśród najstarszych uczestników Pucharu Tymbarku najlepszym zespołem dziewczynek okazała się być drużyna Bystrzejowice, która w finale pokonała 3:2 drużynę Serokomla. W kategorii U-12 chłopców zwyciężyli z kolei zawodnicy ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Białej Podlaskiej – w ostatnim meczu wygrali 3:2 z drużyną Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim.

W kategorii U-10 województwo lubelskie reprezentować będzie w Warszawie zespół Unii Grabów Leopoldów (dziewczynki, po wygranej 10:0 w finale z zespołem Mircza) oraz drużyna Czarno Zieloni (chłopcy), którzy pokonali w finale 2:1 Szkołę Podstawową nr 5 w Białej Podlaskiej.

– Międzyrzec Podlaski żył Pucharem Tymbarku. Pojawiło się wielu kibiców oraz gości ze szkół czy władz samorządowych. Wielkie brawa dla dzieci, drużyny prezentowały wysoki poziom gry. Na finale obecni byli także goście specjalni: Alicja Bartnicka, brązowa medalistka Mistrzostw Świata 2022 i pięciokrotna Mistrzyni Polski w teqball w kategorii mikst, a także Adrian Duszak, pięciokrotny medalista Mistrzostw Świata i 15-krotny zdobywca mistrzostwa Polski. Oboje nie tylko zaprezentowali pokaz freestyle’u oraz gry w teqball, ale także spędzali czas z uczestnikami rozgrywek, ucząc ich podstaw swoich dyscyplin – powiedział Anatol Obuch, koordynator wojewódzki Pucharu Tymbarku w województwie lubelskim.

– Lubelskie finały wojewódzkie zawsze są świetnie zorganizowane, w tym roku nie było inaczej. Znakomita atmosfera! Dziewczyny są przeszczęśliwe. Grały bardzo dobrze i pomimo tego, że większość jest młodsza od rywalek, to bez problemu sobie poradziły. Cały zespół zapracował na to zwycięstwo, dawał z siebie wszystko i realizował wskazówki przekazywane podczas gry. A łatwo nie było, bo poziom rywali prezentował się naprawdę wysoko. Przed wyjazdem do Warszawy nie zakładamy żadnych celów, przede wszystkim chcemy się dobrze bawić! – powiedział Marian Misztal, trener drużyny z Bystrzejowic, która wygrała rozgrywki w kategorii U-12 dziewcząt.

– Znając potencjał mojej drużyny po cichu liczyłem na zwycięstwo jeszcze przed rozgrywkami. Chłopcy potwierdzili swoje umiejętności na boisku i zdobyli tytuł mistrza. Nasza szkoła bierze udział w Pucharze Tymbarku od początku. Turniej zawsze jest świetnie zorganizowany i w tym roku było podobnie. Do domu wracaliśmy zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi. Do chłopców jeszcze nie do końca dotarło, że jadą na finały ogólnopolskie. W Warszawie chcemy zakwalifikować się do pierwszej ósemki, jesteśmy bardzo zmotywowani przed wyjazdem. Czy to nam się uda? To okaże się na miejscu, w piłce może się wydarzyć wszystko! – mówi Mirosław Tarkowski, szkoleniowiec drużyny Czarno Zieloni, zwycięzców w kategorii U-10 chłopców.

Finały ogólnopolskie Pucharu Tymbarku odbędą się 14-16 czerwca w Warszawie. Wielki finał na stadionie PGE Narodowym zaplanowano na 16 czerwca – tego samego dnia zostanie na nim rozegrany mecz towarzyski Polska – Niemcy.

Podsumowanie finału województwa lubelskiego XXIII edycji Pucharu Tymbarku:

KATEGORIA U-12 CHŁOPCÓW:

1. miejsce – SP 5 Biała Podlaska

2. miejsce – SP 2 Radzyń Podlaski

3. miejsce – Czarno Zieloni

Najlepszy zawodnik: Dawid Białek (SP 2 Radzyń Podlaski)

Król strzelców: Filip Wywrocki (Czarno Zieloni)

Najlepszy bramkarz: Kacper Pomorski (SP 5 Biała Podlaska)

KATEGORIA U-12 DZIEWCZYNEK:

1. miejsce – Bystrzejowice

2. miejsce – Serokomla

3. miejsce – SP 5 Biała Podlaska

Najlepsza zawodniczka: Nikola Rubach (SP 5 Biała Podlaska)

Królowa strzelców: Nikola Kanclerz (Bystrzejowice)

Najlepsza bramkarka: Nikola Wesołowska (Serokomla

KATEGORIA U-10 CHŁOPCÓW:

1. miejsce – Czarno Zieloni

2. miejsce – SP 5 Biała Podlaska

3. miejsce – SMS Świdnik

Najlepszy zawodnik: Karas Narouz (Czarno Zieloni)

Król strzelców: Szymon Kamiński (SP 5 Biała Podlaska)

Najlepszy bramkarz: Igor Łyszcz (SMS Świdnik)

KATEGORIA U-10 DZIEWCZYNEK:

1. miejsce – Unia Garbów Leopoldów

2. miejsce – Mircza

3. miejsce – SP Podhorce

Najlepsza zawodniczka: Wiktoria Borowiec (Boberki)

Królowa strzelców: Julia Janiszek (Unia Garbów Leopoldów)

Najlepsza bramkarka: Aleksandra Szamatuła (Mircze)