Radawiec świętował już Dzień Dziecka. Pokazy samolotów, modele i skoki ze spadochronem (zdjęcia)

– To okazja do tego, aby nie tylko pokazać te nowoczesne, ale i starsze modele samolotów. Chciałbym pokazać synowi motolotnie i śmigłowce. Wystawa wojskowa również nam się bardzo podoba. Jestem absolwentem Akademii Wojskowej w Dęblinie, więc jest to interesujące – mówi pan Mateusz.

Zachwyceni pokazami byli najmłodsi.

– Podobają mi się samoloty. Nigdy jeszcze nie sklejałem modeli samolotów, ale myślę, że zacznę to robić – przyznaje zaznacza Jasio, który do Radawca przyjechał z tatą.

– Z Dęblina mamy wiele samolotów. Te, które widzimy były u nas używane do szkolenia podstawowego na licencję pilota turystycznego. Z naszej szkoły jest jeszcze śmigłowiec Robinson R44 i D40, który jest wykorzystywany w późniejszym szkoleniu – mówi Maciek ze szkoły lotniczej w Dęblinie.