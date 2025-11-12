Budżet obywatelski 2026: wiemy jak głosowali Lublinianie

– To budujące, że lublinianki i lublinianie po raz kolejny tak licznie i z zaangażowaniem wzięli udział w decydowaniu o rozwoju naszego miasta. Dziękuję wszystkim, którzy oddali głos i włączyli się we wspólne działania na rzecz Lublina. To już 12. edycja Budżetu Obywatelskiego, w której razem tworzymy miasto coraz bardziej przyjazne do życia i odpowiadające potrzebom mieszkanek i mieszkańców – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Najwięcej głosów zdobył projekt „Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian” (O-2), na który zagłosowało 2 559 osób. Drugie miejsce zajął projekt „Zbudujmy wspólnie aktywny i zielony Węglin Południowy” (D-31) z wynikiem 1 734 głosy, a trzecie „Budujemy Mistrzów! Kompleks sportowy z bieżnią” (O-16) – 1 433 głosy.

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu w przyszłym roku Lublin zyska m.in. nowe oświetlenie na ulicach Makowej, Północnej i Wołynian, a także nową nawierzchnię na ulicach Agatowej, Puławskiej i Ułanów.

Każda z 27 dzielnic miała do dyspozycji 400 tys. zł, przy czym warunkiem realizacji projektu było uzyskanie co najmniej 100 głosów poparcia. Tego progu nie przekroczyły tylko dwie dzielnice – Konstantynów (brak zgłoszenia) i Stare Miasto (zbyt mało głosów).

Wśród łącznej puli 17,2 mln zł na projekty dzielnicowe trafi 9,7 mln zł, a na ogólnomiejskie ponad 7 mln zł. Zrealizowanych zostanie 7 projektów „miękkich”, o charakterze nieinwestycyjnym, za łączną kwotę 1,4 mln zł, oraz 7 projektów inwestycyjnych.

Zgodnie z zasadami, w jednej dzielnicy może być zrealizowany tylko jeden projekt ogólnomiejski inwestycyjny – dlatego mimo wysokiego poparcia, do realizacji nie trafią m.in. pomysły dotyczące oświetlenia trasy rowerowej wzdłuż Bystrzycy oraz remontu schodów i montażu oświetlenia alejki między Czubami Północnymi a Rurami.

Dla projektu „Jasne przejścia dla całego Lublina” (O-67) pozostała w budżecie niepełna kwota 425 tys. zł, dlatego jego zakres zostanie odpowiednio zmodyfikowany.

Głosowanie trwało od 23 września do 10 października. Pełna lista zwycięskich projektów znajduje się na stronie internetowej.