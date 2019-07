Carnaval Sztukmistrzów 2019. Pełny program, opis występów w poszczególne dni

Czwartek, 25.07.

Ale Risorio – artysta z Barcelony, gdzie prowadzi swoją szkołę klaunady, improwizacji oraz variété. Na Carnavale Sztukmistrzów pokaże się nam jako ErnestoR, miłośnik gier, jarmarków i cza-czy, który podróżuje ze swoim kolorowym, pełnym niespodzianek kramem na kółkach. Występ „La Kermesse” zobaczymy przy pomniku Unii Lubelskiej o godz. 20:00.

Imre Bernath – węgierski klaun łączący w swoich występach komedię interaktywną ze światowej klasy akrobatyką. Artysta podczas pokazów zapewnia publiczności wyśmienitą zabawę, sporą dawkę spontanicznego śmiechu oraz dobry humor! Rozśmieszy nas do łez podczas „Social Salto” na placu Litewskim o 17:00 i 19:00.

Pan Pedrro – artysta pochodzący z Polski, który swoimi barwnymi przedstawieniami rozbawia nie tylko dzieci, ale też dorosłych. Tym razem podczas występu „Wesoły Cyrk Pana Pedrro” przeniesie nas do teatru, w którym zabrakło artystów, ale bilety na spek-takl są już sprzedane. Zapowiada się pełna humoru historia, która – miejmy nadzieję – zakończy się dobrze! Przekonamy się o tym o godz. 17:00 i 19:00 na placu przy Trybunale.

Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN i przyjaciele „Powrót Sztukmistrza” – prezentowany już w 11 miejscowościach Lubelszczyzny spektakl z elementami cyrku, teatru, tańca, fireshow i muzyki na żywo. Występ oparty na książce „Sztukmistrz z Lublina” Singera przenosi publiczność w dawną kulturę regionu lubelskiego. „Powrót Sztukmistrza” jest zakończeniem IX Międzynarodowego Festiwalu „Śladami Singera”. Na występ Teatru NN i przyjaciół zapraszamy o godz. 20:00 na dziedzińcu Wydziału Pedagogiki UMCS.

Bucket Guys – to niesamowity duet grający na wiadrach, który występował już w wielu miastach Europy. Oskar i Alek Podolscy współpracowali m.in. z zespołem Hey podczas trasy unplugged oraz uczestniczyli w programie „Mam Talent”. Usłyszymy ich na pla-cu Po Farze o godz. 17:00 i 19:00.



Piątek, 26.07.

Mona Circo – artystka, która potrafi przekształcić pomysły zrodzone w naszych głowach w rzeczywistość. Urzeka tym samym publiczność swoim poczuciem humoru oraz zręcznością. Monie podczas występów zawsze towarzyszy monocykl oraz bicz. Tym razem też ich nie zabraknie! Sprawdźcie sami na placu Litewskim o godz. 17:00 i 19:00.

Pan Ząbek – iluzjonista i komik, którego nie mogło zabraknąć na jubileuszowym Carnavale Sztukmistrzów! Występy Pana Ząbka są pełne magii, a sam artysta zawsze nawiązuje świetny kontakt z publicznością. Tym razem zaprezentuje się nam podczas spekta-klu „Powrót do przeszłości”, w którym cofniemy się w czasie. Jak się okaże, przyniesie to lawinę niespodziewanych zdarzeń… Zakoń-czenie tej historii poznamy o godz. 18:00 i 20:00 na placu Litewskim.

Les Lendemains & Les Philébulistes – grupa z Francji, która zachwyca publiczność zapierającymi dech w piersiach akrobacjami i ewolucjami na trapezach. Na tegorocznym Carnavale Sztukmistrzów zobaczymy ich w spektakularnym widowisku „La Tangente du bras tendu”. Będzie to opowieść o dyktatorze, który pisząc przemówienie z okazji rocznicy dojścia do władzy, przywołuje wspomnienia ze swojej kariery politycznej. Show grupy obejrzymy o godz. 21:00 na placu Zamkowym w piątek i sobotę.

Theatre Irrwisch – łamią tabu i przesuwają granice, zarażając w ten sposób publiczność entuzjazmem i energią. Artyści, którzy odwiedzili Carnaval Sztukmistrzów w 2017 roku, ponownie zawitają do Lublina! Aktorzy zaprezentują w tym roku dwa spektakle. Podczas „Grannies” z typowym dla siebie dowcipem oraz popisem fizycznej sprawności pokażą, że emeryt także potrafi się buntować. A na „Let it burn” jako grupa włóczęgów wprowadzą w ciemne uliczki miasta ogień. W piątek zobaczymy ich o godz. 21:30 na placu przy Trybunale.

Zap „The Zap Show” – zespół inspirujący się muzyką prosto z berlińskich ulic: połączeniem swingu, śmiechu i absurdu. Ich przedstawienie „The Zap Show” to mieszanka muzyczno-teatralna, która zaskoczy też dobrym humorem, stepowaniem oraz konfetti. Spodziewajcie się również teatru lalek. Grupa zagra na patio w kamienicy przy ul. Grodzkiej 7 o godz. 20:00, następnie w Klubie festiwalowym „Bar Żongler” na Błoniach pod Zamkiem o godz. 22:30.

The Beez – berliński kabaret znany ze swoich ekscentrycznych coverów popularnych utworów. Zespół w utworach inspiruje się tradycjami muzycznymi swoich ojczystych krajów, czyli Niemiec, USA i Australii. Podczas występu na patio w kamienicy przy ul. Grodzkiej 7 usłyszymy muzykę klezmerską, punk i bluegrass. Do zobaczenia o godz. 22:00!



Sobota, 27.07

Cia.Alta Gama – kompania powstała w 2005 roku dzięki pasji dwóch aktorów do zabawy, teatru, cyrku oraz muzyki. Występ „Adoro”, który będziemy mogli zobaczyć, to klaunada z muzyką na żywo i niesamowitymi akrobacjami na rowerze. Spektakl, ukazujący z humorem związki międzyludzkie, jest pełen śmiechu, marzeń i miłości. Obejrzymy go na placu Litewskim o godz. 16:00 i 18:40.

Piotr Denisiuk – iluzjonista pochodzący z Lublina, finalista „Mam Talent”. Występy Piotra są lekkie, zaskakujące, a artysta zawsze nawiązuje dobry kontakt z publicznością. Na Carnaval Sztukmistrzów przygotował nowy występ emanujący świeżością, lekkością i oczywiście niespodzianką. Piotra będziemy mogli podziwiać o godz. 14:00 w VIVO! Lublin i o godz. 17:00 na placu Rybnym.

Cie Basinga „Soka Tira” – kompania Basinga koncentruje się w swych pokazach na jednej z najstarszych i najbardziej widowiskowych sztuk cyrkowych jaką jest funambulizm, czyli chodzenie po linie. Czasem w spektaklu chodzi o to, by lina rozpięta była bardzo wysoko, czasem o skomplikowane ewolucje wykonywane na wysokości. Tym razem kompania daje nie tylko popis sprawności fizycznej i balansu. Basinga oddaje widzom do dyspozycji odciągi lin, po których chodzi charyzmatyczna artystka Tatiana-Mosio Bongonga. Spektakl oddany poniekąd w ręce asystującej publiki zwraca uwagę na rolę współpracy i moc niesienia pomocy. Namawiając do współtworzenia spektaklu, Basinga wzbudza w świeżo upieczonych asystentach poczucie zaangażowania i podkreśla siłę, jaka płynie z podania przyjaznej dłoni. Emocjonujące przedstawienie z akompaniamentem muzyków. Kompania zaprezentuje się nam o godz. 18:00 i 20:00 na placu Litewskim.

Bram Graafland – „Ognisty książę kuchni” zaprasza widzów na prawdziwie gorący pokaz. Gotowanie, gra na organach i bębnach jednocześnie – dla niego to bułka z masłem. Artysta prezentuje swoje umiejętności przy pomocy jedynej w swoim rodzaju przenośnej kuchenko-organo-perkusji. Spektakl to popis umiejętności fizycznych, w którym w szaleńczym tempie wirujemy między teatrem, pokazem cyrkowym a koncertem. Latające składniki, dudniąca muzyka oraz ostry jak brzytwa nóż kuchenny dodają smaku i napędzają te 27 i pół minuty potrzebne, by ta rockowa oda osiągnęła swój punkt kulminacyjny – wysmażenie jednego naleśnika. A wszystko odbywa się w myśl idei – im więcej bałaganu, tym lepiej! Nie możecie tego przegapić – koniecznie przyjdźcie na występ na podwórko przy ul. Olejnej 6 o godz. 17:00 i 20:00. Spektakl jest biletowany.

Asphalt Theater – zespół złożony z aktorów, którzy żonglują, robią akrobacje oraz grają muzykę. Artyści w swoich występach są w ciągłym ruchu i często wchodzą w interakcję z publicznością. Tworzą zaskakujący cyrk – połączenie teatru i klaunady. Podczas tego-rocznej edycji zaprezentują się w spektaklu „The Chefs Orchestra”. Szykuje się wyborna uczta muzyczna okraszona popisami akrobatycznymi! O 20:00 grupa zacznie swój koncert na placu pod Trybunałem, a zakończy na placu Po Farze. Później zespół zagra jeszcze w Klubie festiwalowym „Bar Żongler” na Błoniach pod Zamkiem o godz. 22:30.



Niedziela, 28.07

Marcos Masetti – ironizujący dżentelmen i zabawny nomada jednocześnie. Jego spektakl „Darme Cuerda” to połączenie klaunady, żonglerki, wirtuozerii oraz balansowania na linie – idealne zestawienie teatru i cyrku ulicznego. Artysta zaprezentuje nam absurdalny, lecz zarazem komiczny występ. Zapraszamy na plac przed Centrum Kultury o godz. 17:00 i 19:00.

Kacper Wydmański – 21-letni żongler z Wrocławia, który swoim fachem zajmuje się już od ponad 9 lat. Na Carnavale zaprezentuje „Incredible Equilibrium”, czyli pokaz trików, takich jak balansowanie kijami golfowymi na głowie, szklanymi kieliszkami na nożu trzymanym w zębach oraz pokaz strzelania z biczy. To jednak finał zapowiada się najbardziej emocjonująco – Kacper będzie żonglował ogniem! Ten wybuchowy występ zobaczycie na placu przed Centrum Kultury o godz. 18:00 i 20:00.

Luca Bellezze – „Melafilo” to niemy spektakl o ekscentrycznym klaunie, który próbuje swoją opowieścią zwrócić uwagę na to, co jest niewidzialne. Wplątuje publiczność w swoją historię i namawia do przejścia przez niewidzialną bramę do innego świata. Jak zaczarowanym ołówkiem wyczarowuje przedmioty, którymi zaprasza do ucieczki z asfaltowej dżungli, aby wziąć oddech w innym magicznym wymiarze. Prostotą porusza ludzką wrażliwość, wzbudzając emocje, uśmiech i radość. Skłania do umacniania więzi międzyludzkich. To spektakl cichy, delikatny, bez słów. Luca zaprezentuje się o godz. 18:00 i 20:00 przy pomniku Unii Lubelskiej.

Kompania Barolosolo – francuska grupa artystów, która wspólnie działa od 2006 roku, łączy muzykę i poetykę, tworząc w ten sposób niekonwencjonalne występy. Poprzez swoje pokazy artyści starają się odnaleźć nowe sposoby na tworzenie cyrku. Podczas Carnavalu Sztukmistrzów zaprezentują spektakl „Plus Haut”, zachwycający, zabawny występ cyrkowy, w którym Barolosolo wraca z widzami do czasów beztroskiego dzieciństwa. Ten rozbrajający spektakl wprowadza nas do magicznego świata powstałego z inspi-racji pracami artysty i rzeźbiarza Alexandra Caldera. Przekonajcie się sami – grupa wystąpi na dziedzińcu Wydziału Pedagogiki UMCS o godz. 20:30. Spektakl jest biletowany.

KermesZ à l'Est – unikalna orkiestra dęta, która podczas swojego występu zabiera publiczność do Europy Wschodniej. W repertu-arze zespołu usłyszymy zarówno muzykę bałkańską i klezmerską, jak i rock oraz metal. Ta wybuchowa belgijska grupa muzyków złożona z ośmiu członków niezmiennie rozpala w widowni niepohamowaną chęć do tańca. Zapraszamy do zabawy na placu Po Farze o godz. 20:30!